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"Сбер" назвал сумму, которую люди теряют от телефонного мошенничества в год - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
16:04 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/sber-1951051581.html
"Сбер" назвал сумму, которую люди теряют от телефонного мошенничества в год
"Сбер" назвал сумму, которую люди теряют от телефонного мошенничества в год - РИА Новости, 06.06.2024
"Сбер" назвал сумму, которую люди теряют от телефонного мошенничества в год
Сумма похищенных телефонными мошенниками средств у россиян по расчетам составляет около 250 миллиардов рублей в год, заявил журналистам на ПМЭФ зампред... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:04
2024-06-06T16:04
пмэф-2024
экономика
технологии
россия
станислав кузнецов
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
сбер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Сумма похищенных телефонными мошенниками средств у россиян по расчетам составляет около 250 миллиардов рублей в год, заявил журналистам на ПМЭФ зампред Сбербанка Станислав Кузнецов. "Если по простым алгоритмам вывести формулу расчетов, то такая цифра составит около 250 миллиардов рублей в год, которую граждане России теряют от телефонного мошенничества", - сказал он. "Мы считаем, что лучше говорить правду, искать пути решения проблемы вместе, чтобы навести порядок",- добавил Кузнецов. Зампред отметил, что ЦБ считает только то, что ему подают в качестве докладов другие кредитные организации, которые в свою очередь получили заявления от своих клиентов, и эта цифра в прошлом году составила около 16 миллиардов рублей. МВД имеет свои заявления от россиян, у которых мошенники похитили средства, и говорит о цифре более 150 миллиардов рублей. "Регулятор прав и МВД правы, если мы хотим понимать, какая реальная цифра потерь граждан России от телефонного мошенничества, то требуются расчеты и алгоритмы другого уровня", - заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240601/moshennichestvo-1949846562.html
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экономика, технологии, россия, станислав кузнецов, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), сбер
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Россия, Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбер
"Сбер" назвал сумму, которую люди теряют от телефонного мошенничества в год

"Сбер": россияне теряют от телефонного мошенничества около 250 млрд руб в год

© Depositphotos.com / shmeljovЛюди, занимающиеся интернет-мошенничеством
Люди, занимающиеся интернет-мошенничеством - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Depositphotos.com / shmeljov
Люди, занимающиеся интернет-мошенничеством. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Сумма похищенных телефонными мошенниками средств у россиян по расчетам составляет около 250 миллиардов рублей в год, заявил журналистам на ПМЭФ зампред Сбербанка Станислав Кузнецов.
«
"Если по простым алгоритмам вывести формулу расчетов, то такая цифра составит около 250 миллиардов рублей в год, которую граждане России теряют от телефонного мошенничества", - сказал он.
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В "Лаборатории Касперского" рассказали, кто становится жертвами мошенников
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«
"Мы считаем, что лучше говорить правду, искать пути решения проблемы вместе, чтобы навести порядок",- добавил Кузнецов.
Зампред отметил, что ЦБ считает только то, что ему подают в качестве докладов другие кредитные организации, которые в свою очередь получили заявления от своих клиентов, и эта цифра в прошлом году составила около 16 миллиардов рублей. МВД имеет свои заявления от россиян, у которых мошенники похитили средства, и говорит о цифре более 150 миллиардов рублей.
"Регулятор прав и МВД правы, если мы хотим понимать, какая реальная цифра потерь граждан России от телефонного мошенничества, то требуются расчеты и алгоритмы другого уровня", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаТехнологииРоссияСтанислав КузнецовСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сбер
 
 
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