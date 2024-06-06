https://ria.ru/20240606/sber-1951051581.html

"Сбер" назвал сумму, которую люди теряют от телефонного мошенничества в год

"Сбер" назвал сумму, которую люди теряют от телефонного мошенничества в год - РИА Новости, 06.06.2024

"Сбер" назвал сумму, которую люди теряют от телефонного мошенничества в год

Сумма похищенных телефонными мошенниками средств у россиян по расчетам составляет около 250 миллиардов рублей в год, заявил журналистам на ПМЭФ зампред... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:04

2024-06-06T16:04

2024-06-06T16:04

пмэф-2024

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Сумма похищенных телефонными мошенниками средств у россиян по расчетам составляет около 250 миллиардов рублей в год, заявил журналистам на ПМЭФ зампред Сбербанка Станислав Кузнецов. "Если по простым алгоритмам вывести формулу расчетов, то такая цифра составит около 250 миллиардов рублей в год, которую граждане России теряют от телефонного мошенничества", - сказал он. "Мы считаем, что лучше говорить правду, искать пути решения проблемы вместе, чтобы навести порядок",- добавил Кузнецов. Зампред отметил, что ЦБ считает только то, что ему подают в качестве докладов другие кредитные организации, которые в свою очередь получили заявления от своих клиентов, и эта цифра в прошлом году составила около 16 миллиардов рублей. МВД имеет свои заявления от россиян, у которых мошенники похитили средства, и говорит о цифре более 150 миллиардов рублей. "Регулятор прав и МВД правы, если мы хотим понимать, какая реальная цифра потерь граждан России от телефонного мошенничества, то требуются расчеты и алгоритмы другого уровня", - заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240601/moshennichestvo-1949846562.html

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экономика, технологии, россия, станислав кузнецов, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), сбер