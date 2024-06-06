https://ria.ru/20240606/sber-1951009883.html

"Сбер" надеется на рост дивидендов в абсолютном выражении

"Сбер" надеется на рост дивидендов в абсолютном выражении - РИА Новости, 06.06.2024

"Сбер" надеется на рост дивидендов в абсолютном выражении

Глава Сбербанка Герман Греф надеется, что дивиденды банка в абсолютном выражении будут расти даже с учетом налоговых изменений. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:34

2024-06-06T14:34

2024-06-06T14:34

пмэф-2024

экономика

герман греф

сбербанк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф надеется, что дивиденды банка в абсолютном выражении будут расти даже с учетом налоговых изменений. "Мы считаем все последствия этого, трагического ничего не видим... Мы не собираемся менять нашу политику, пока мы считаем, и мы думаем, что мы пройдем все ограничения, которые установлены, и собираемся продолжать платить 50% (от чистой прибыли по МСФО в качестве дивидендов - ред.)", - сказал он, отвечая в интервью телеканала "Россия 24" в рамках ПМЭФ на вопрос о влиянии налоговых изменений на дивиденды "Сбера". "Я очень надеюсь, что даже с учетом налогов расти будут", - добавил он, отвечая на вопрос, как сильно будут меняться дивиденды в абсолютном выражении. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230913/sberezheniya-1896049924.html

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экономика, герман греф, сбербанк россии, сбер