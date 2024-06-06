https://ria.ru/20240606/sanktsii-1950966906.html
Россия хорошо адаптировалась к санкциям, заявила экс-глава австрийского МИД
Россия хорошо адаптировалась к санкциям, заявила экс-глава австрийского МИД - РИА Новости, 06.06.2024
Россия хорошо адаптировалась к санкциям, заявила экс-глава австрийского МИД
Россия и ее жители, компании и частные лица хорошо адаптировались к западным санкциям, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ экс-глава МИД Австрии,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:55
2024-06-06T12:55
2024-06-06T13:08
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санкции в отношении россии
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Россия и ее жители, компании и частные лица хорошо адаптировались к западным санкциям, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Карин Кнайсль."Россия и ее жители, компании и частные лица, власти хорошо адаптировались. Как я часто говорю, русские быстро учатся, они доказали это за свою историю", - сказала Кнайсль. Она подчеркнула, что в ряде случаев это была тактическая адаптация, но нужно, чтобы была и долгосрочная стратегия, особенно, когда речь идет об энергетическом секторе."Потому что они (компании энергетического сектора - ред.) просто пытались выжить, если можно так сказать. Выйти на новые рынки, сделать так, чтобы суда прибывали в места назначения. У вас нет выбора, кроме как применять тактику. Но теперь время для стратегии", - подчеркнула экс-глава австрийского МИД.
https://ria.ru/20240527/sanktsii-1948476170.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, карин кнайсль, австрия, санкции в отношении россии
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Карин Кнайсль, Австрия, Санкции в отношении России
Россия хорошо адаптировалась к санкциям, заявила экс-глава австрийского МИД
Кнайсль: Россия и ее жители хорошо адаптировались к санкциям Запада
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Россия и ее жители, компании и частные лица хорошо адаптировались к западным санкциям, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Карин Кнайсль.
"Россия и ее жители, компании и частные лица, власти хорошо адаптировались. Как я часто говорю, русские быстро учатся, они доказали это за свою историю", - сказала Кнайсль. Она подчеркнула, что в ряде случаев это была тактическая адаптация, но нужно, чтобы была и долгосрочная стратегия, особенно, когда речь идет об энергетическом секторе.
"Потому что они (компании энергетического сектора - ред.) просто пытались выжить, если можно так сказать. Выйти на новые рынки, сделать так, чтобы суда прибывали в места назначения. У вас нет выбора, кроме как применять тактику. Но теперь время для стратегии", - подчеркнула экс-глава австрийского МИД.