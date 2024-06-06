https://ria.ru/20240606/sanktsii-1950966906.html

Россия хорошо адаптировалась к санкциям, заявила экс-глава австрийского МИД

Россия хорошо адаптировалась к санкциям, заявила экс-глава австрийского МИД - РИА Новости, 06.06.2024

Россия хорошо адаптировалась к санкциям, заявила экс-глава австрийского МИД

Россия и ее жители, компании и частные лица хорошо адаптировались к западным санкциям, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ экс-глава МИД Австрии,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:55

2024-06-06T12:55

2024-06-06T13:08

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Россия и ее жители, компании и частные лица хорошо адаптировались к западным санкциям, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Карин Кнайсль."Россия и ее жители, компании и частные лица, власти хорошо адаптировались. Как я часто говорю, русские быстро учатся, они доказали это за свою историю", - сказала Кнайсль. Она подчеркнула, что в ряде случаев это была тактическая адаптация, но нужно, чтобы была и долгосрочная стратегия, особенно, когда речь идет об энергетическом секторе."Потому что они (компании энергетического сектора - ред.) просто пытались выжить, если можно так сказать. Выйти на новые рынки, сделать так, чтобы суда прибывали в места назначения. У вас нет выбора, кроме как применять тактику. Но теперь время для стратегии", - подчеркнула экс-глава австрийского МИД.

https://ria.ru/20240527/sanktsii-1948476170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, карин кнайсль, австрия, санкции в отношении россии