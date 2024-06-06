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Президент Сальвадора объяснил, почему Россию нельзя сломить санкциями - РИА Новости, 06.06.2024
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04:55 06.06.2024 (обновлено: 05:38 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/sanktsii-1950860707.html
Президент Сальвадора объяснил, почему Россию нельзя сломить санкциями
Президент Сальвадора объяснил, почему Россию нельзя сломить санкциями - РИА Новости, 06.06.2024
Президент Сальвадора объяснил, почему Россию нельзя сломить санкциями
Россию нельзя сломать, вводя против нее санкции, потому что она построена как сверхдержава, заявил президент Сальвадора Найиб Букеле. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T04:55
2024-06-06T05:38
россия
сальвадор
испания
найиб букеле
такер карлсон
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россию нельзя сломать, вводя против нее санкции, потому что она построена как сверхдержава, заявил президент Сальвадора Найиб Букеле. "Если вы введете санкции в отношении Испании, вы разрушите её экономику. Но если вы введете санкции против России, вы не сможете сломать Россию, потому что она построена как сверхдержава", - сказал Букеле в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Президент Сальвадора отметил, что у России есть энергия, природный газ, промышленные мощности, заводы и рабочие. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240605/putin-1950818903.html
https://ria.ru/20240429/sanktsii-1943074789.html
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россия, сальвадор, испания, найиб букеле, такер карлсон
Россия, Сальвадор, Испания, Найиб Букеле, Такер Карлсон
Президент Сальвадора объяснил, почему Россию нельзя сломить санкциями

Президент Сальвадора Букеле: санкции не могут сломить такую сверхдержаву, как РФ

© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Сальвадора Найиб Букеле
Президент Сальвадора Найиб Букеле - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Сальвадора Найиб Букеле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россию нельзя сломать, вводя против нее санкции, потому что она построена как сверхдержава, заявил президент Сальвадора Найиб Букеле.
"Если вы введете санкции в отношении Испании, вы разрушите её экономику. Но если вы введете санкции против России, вы не сможете сломать Россию, потому что она построена как сверхдержава", - сказал Букеле в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Владимир Путин
Путин заявил, что подрыва экономики из-за санкций не произошло
Вчера, 21:51
Президент Сальвадора отметил, что у России есть энергия, природный газ, промышленные мощности, заводы и рабочие.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Лондон - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
В Британии признали, что санкции против России не работают
29 апреля, 20:10
 
РоссияСальвадорИспанияНайиб БукелеТакер Карлсон
 
 
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