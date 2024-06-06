https://ria.ru/20240606/sanktsii-1950860707.html
Президент Сальвадора объяснил, почему Россию нельзя сломить санкциями
Президент Сальвадора объяснил, почему Россию нельзя сломить санкциями - РИА Новости, 06.06.2024
Президент Сальвадора объяснил, почему Россию нельзя сломить санкциями
Россию нельзя сломать, вводя против нее санкции, потому что она построена как сверхдержава, заявил президент Сальвадора Найиб Букеле. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T04:55
2024-06-06T04:55
2024-06-06T05:38
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россию нельзя сломать, вводя против нее санкции, потому что она построена как сверхдержава, заявил президент Сальвадора Найиб Букеле. "Если вы введете санкции в отношении Испании, вы разрушите её экономику. Но если вы введете санкции против России, вы не сможете сломать Россию, потому что она построена как сверхдержава", - сказал Букеле в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Президент Сальвадора отметил, что у России есть энергия, природный газ, промышленные мощности, заводы и рабочие. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240605/putin-1950818903.html
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россия, сальвадор, испания, найиб букеле, такер карлсон
Россия, Сальвадор, Испания, Найиб Букеле, Такер Карлсон
Президент Сальвадора объяснил, почему Россию нельзя сломить санкциями
Президент Сальвадора Букеле: санкции не могут сломить такую сверхдержаву, как РФ