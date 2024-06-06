Имеет успех. Немецкий журналист неожиданно высказался о саммите в Швейцарии
Журналист N-TV: РФ успешно убеждает страны не участвовать в саммите в Швейцарии
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Россия успешно убеждает страны мира не участвовать в саммите по Украине в Швейцарии, о чем говорит число государств, согласившихся прислать представителей, заявил корреспондент немецкого телеканала N-TV в Москве Райнер Мунц.
"Россия пытается убедить как можно большее число государств воздержаться от принятия участия в этой конференции <…> Чего можно ожидать от этой конференции? Наверное, не слишком много", — заявил журналист.
Он отметил, что уже есть документы, на основе которых может быть сформулирован итог мероприятия, при этом речь там идет о транспортировке зерна в Черном море, ядерном оружии, Запорожской АЭС.
"Так что (термин – Прим. Ред.) "мирная конференция", безусловно, слишком высокая планка для этой конференции. Потому что без России <…> ни договора, ни соглашения добиться не получится", — указал корреспондент.
При этом он обратил внимание, что в 2022 году 141 страна в Генассамблее ООН поддержала резолюцию с требованием к России прекратить спецоперацию, а в саммите в Швейцарии согласилось принять участие чуть более 100 государств.
"Таким образом, поддержка (Украины. – ред.) во всем мире, похоже, несколько упала. А то, что пытаются делать Россия и Китай, кажется, имеет успех", — утверждает Мунц.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств, Россия приглашена не была. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".
Глава МИД России Сергей Лавров ранее призвал страны мирового большинства не поддаваться давлению Запада и не участвовать в саммите в Швейцарии. Министр акцентировал внимание на том, что цель "мирной конференции" — не рассмотреть возможности урегулирования конфликта, а выработать и предъявить России неприемлемый ультиматум.