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Имеет успех. Немецкий журналист неожиданно высказался о саммите в Швейцарии - РИА Новости, 06.06.2024
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06:18 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/sammit-1950866279.html
Имеет успех. Немецкий журналист неожиданно высказался о саммите в Швейцарии
Имеет успех. Немецкий журналист неожиданно высказался о саммите в Швейцарии - РИА Новости, 06.06.2024
Имеет успех. Немецкий журналист неожиданно высказался о саммите в Швейцарии
Россия успешно убеждает страны мира не участвовать в саммите по Украине в Швейцарии, о чем говорит число государств, согласившихся прислать представителей,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T06:18
2024-06-06T06:18
в мире
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швейцария
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Россия успешно убеждает страны мира не участвовать в саммите по Украине в Швейцарии, о чем говорит число государств, согласившихся прислать представителей, заявил корреспондент немецкого телеканала N-TV в Москве Райнер Мунц."Россия пытается убедить как можно большее число государств воздержаться от принятия участия в этой конференции &lt;…&gt; Чего можно ожидать от этой конференции? Наверное, не слишком много", — заявил журналист.Он отметил, что уже есть документы, на основе которых может быть сформулирован итог мероприятия, при этом речь там идет о транспортировке зерна в Черном море, ядерном оружии, Запорожской АЭС."Так что (термин – Прим. Ред.) "мирная конференция", безусловно, слишком высокая планка для этой конференции. Потому что без России &lt;…&gt; ни договора, ни соглашения добиться не получится", — указал корреспондент.При этом он обратил внимание, что в 2022 году 141 страна в Генассамблее ООН поддержала резолюцию с требованием к России прекратить спецоперацию, а в саммите в Швейцарии согласилось принять участие чуть более 100 государств."Таким образом, поддержка (Украины. – ред.) во всем мире, похоже, несколько упала. А то, что пытаются делать Россия и Китай, кажется, имеет успех", — утверждает Мунц.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств, Россия приглашена не была. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".Глава МИД России Сергей Лавров ранее призвал страны мирового большинства не поддаваться давлению Запада и не участвовать в саммите в Швейцарии. Министр акцентировал внимание на том, что цель "мирной конференции" — не рассмотреть возможности урегулирования конфликта, а выработать и предъявить России неприемлемый ультиматум.
https://ria.ru/20240606/perinchek-1950865056.html
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в мире, россия, швейцария, украина, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Швейцария, Украина, Сергей Лавров, ООН
Имеет успех. Немецкий журналист неожиданно высказался о саммите в Швейцарии

Журналист N-TV: РФ успешно убеждает страны не участвовать в саммите в Швейцарии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Россия успешно убеждает страны мира не участвовать в саммите по Украине в Швейцарии, о чем говорит число государств, согласившихся прислать представителей, заявил корреспондент немецкого телеканала N-TV в Москве Райнер Мунц.
"Россия пытается убедить как можно большее число государств воздержаться от принятия участия в этой конференции <…> Чего можно ожидать от этой конференции? Наверное, не слишком много", — заявил журналист.
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Он отметил, что уже есть документы, на основе которых может быть сформулирован итог мероприятия, при этом речь там идет о транспортировке зерна в Черном море, ядерном оружии, Запорожской АЭС.
"Так что (термин – Прим. Ред.) "мирная конференция", безусловно, слишком высокая планка для этой конференции. Потому что без России <…> ни договора, ни соглашения добиться не получится", — указал корреспондент.
При этом он обратил внимание, что в 2022 году 141 страна в Генассамблее ООН поддержала резолюцию с требованием к России прекратить спецоперацию, а в саммите в Швейцарии согласилось принять участие чуть более 100 государств.
"Таким образом, поддержка (Украины. – ред.) во всем мире, похоже, несколько упала. А то, что пытаются делать Россия и Китай, кажется, имеет успех", — утверждает Мунц.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств, Россия приглашена не была. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".
Глава МИД России Сергей Лавров ранее призвал страны мирового большинства не поддаваться давлению Запада и не участвовать в саммите в Швейцарии. Министр акцентировал внимание на том, что цель "мирной конференции" — не рассмотреть возможности урегулирования конфликта, а выработать и предъявить России неприемлемый ультиматум.
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