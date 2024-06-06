https://ria.ru/20240606/sammit-1950853077.html
Спасибо от России. В Киеве раскрыли судьбу саммита в Швейцарии
Спасибо от России. В Киеве раскрыли судьбу саммита в Швейцарии - РИА Новости, 06.06.2024
Спасибо от России. В Киеве раскрыли судьбу саммита в Швейцарии
Киев не смог достичь своих целей на предстоящем саммите в Швейцарии, заявил украинский политолог Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу "Вышка". РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T02:07
2024-06-06T02:07
2024-06-06T12:37
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Киев не смог достичь своих целей на предстоящем саммите в Швейцарии, заявил украинский политолог Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу "Вышка"."Постепенно саммит превращается в форум, потому что статус саммита действительно предвидит дискуссию тех лиц, которые принимают конкретные решения, которые уполномочены принимать решения, а не просто выступить в роли статистов или же тех людей, которые передадут мнение", — отметил политолог.По его словам, еще одной целью Киева было привлечение максимального количества стран Глобального Юга в попытке создать фактор давления на Россию."По большому счету, ни одна, ни вторая задачи саммита не выполнены", — констатировал Бондаренко.Как указал политолог, любой принятый на конференции документ будет представлять собой "пустую" декларацию, при этом каких-либо обязующих соглашений не будет, так как на саммите будут присутствовать "не те люди"."Будет принято какое-то итоговое заявление: "мы считаем, что необходимо провести обмен пленными". Россия скажет: "принимаем к сведению, спасибо", — резюмировал он.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств, Россия приглашена не была. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".
https://ria.ru/20240603/ssha-1950251901.html
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в мире, россия, швейцария, константин бондаренко, украина
В мире, Россия, Швейцария, Константин Бондаренко, Украина
Спасибо от России. В Киеве раскрыли судьбу саммита в Швейцарии
Политолог Бондаренко: Киев не смог выполнить задачи саммита в Швейцарии
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Киев не смог достичь своих целей на предстоящем саммите в Швейцарии, заявил украинский политолог Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу "Вышка".
"Постепенно саммит превращается в форум, потому что статус саммита действительно предвидит дискуссию тех лиц, которые принимают конкретные решения, которые уполномочены принимать решения, а не просто выступить в роли статистов или же тех людей, которые передадут мнение", — отметил политолог.
По его словам, еще одной целью Киева было привлечение максимального количества стран Глобального Юга в попытке создать фактор давления на Россию
.
"По большому счету, ни одна, ни вторая задачи саммита не выполнены", — констатировал Бондаренко.
Как указал политолог, любой принятый на конференции документ будет представлять собой "пустую" декларацию, при этом каких-либо обязующих соглашений не будет, так как на саммите будут присутствовать "не те люди".
"Будет принято какое-то итоговое заявление: "мы считаем, что необходимо провести обмен пленными". Россия скажет: "принимаем к сведению, спасибо", — резюмировал он.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине
недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств, Россия приглашена не была. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".