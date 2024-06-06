https://ria.ru/20240606/sammit-1950853077.html

Спасибо от России. В Киеве раскрыли судьбу саммита в Швейцарии

Спасибо от России. В Киеве раскрыли судьбу саммита в Швейцарии - РИА Новости, 06.06.2024

Спасибо от России. В Киеве раскрыли судьбу саммита в Швейцарии

Киев не смог достичь своих целей на предстоящем саммите в Швейцарии, заявил украинский политолог Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу "Вышка". РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T02:07

2024-06-06T02:07

2024-06-06T12:37

в мире

россия

швейцария

константин бондаренко

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950958963_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_1f9188532d482278bc771839917667a1.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Киев не смог достичь своих целей на предстоящем саммите в Швейцарии, заявил украинский политолог Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу "Вышка"."Постепенно саммит превращается в форум, потому что статус саммита действительно предвидит дискуссию тех лиц, которые принимают конкретные решения, которые уполномочены принимать решения, а не просто выступить в роли статистов или же тех людей, которые передадут мнение", — отметил политолог.По его словам, еще одной целью Киева было привлечение максимального количества стран Глобального Юга в попытке создать фактор давления на Россию."По большому счету, ни одна, ни вторая задачи саммита не выполнены", — констатировал Бондаренко.Как указал политолог, любой принятый на конференции документ будет представлять собой "пустую" декларацию, при этом каких-либо обязующих соглашений не будет, так как на саммите будут присутствовать "не те люди"."Будет принято какое-то итоговое заявление: "мы считаем, что необходимо провести обмен пленными". Россия скажет: "принимаем к сведению, спасибо", — резюмировал он.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств, Россия приглашена не была. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".

https://ria.ru/20240603/ssha-1950251901.html

https://ria.ru/20240604/ukraina-1950437240.html

россия

швейцария

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, швейцария, константин бондаренко, украина