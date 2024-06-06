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Сальдо заявил о 60 погибших при разрушении Каховской ГЭС

Сальдо заявил о 60 погибших при разрушении Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2024

Сальдо заявил о 60 погибших при разрушении Каховской ГЭС

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале заявил, что общее число жертв от разрушения год назад Каховской ГЭС превысило 60 человек. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:20

2024-06-06T09:20

2024-06-06T09:43

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале заявил, что общее число жертв от разрушения год назад Каховской ГЭС превысило 60 человек. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Ранее сообщалось, что из зоны бедствия были эвакуированы около 9 тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. "К сожалению, не обошлось без жертв — больше 60 человек погибли от воздействий выпущенной злой волей стихии. Более 10 тысяч человек были эвакуированы с затопленных территорий в обеспеченные всем необходимым пункты временного размещения", - написал Сальдо. По его словам, жителям пострадавших районов государство выплатило финансовую помощь. "Благодаря слаженной работе уже через два месяца основные последствия катастрофы удалось преодолеть. Большая часть людей вернулась в свои дома", - подчеркнул губернатор.

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херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо, происшествия