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Сальдо заявил о 60 погибших при разрушении Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2024
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09:20 06.06.2024 (обновлено: 09:43 06.06.2024)
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Сальдо заявил о 60 погибших при разрушении Каховской ГЭС
Сальдо заявил о 60 погибших при разрушении Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2024
Сальдо заявил о 60 погибших при разрушении Каховской ГЭС
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале заявил, что общее число жертв от разрушения год назад Каховской ГЭС превысило 60 человек. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:20
2024-06-06T09:43
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале заявил, что общее число жертв от разрушения год назад Каховской ГЭС превысило 60 человек. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Ранее сообщалось, что из зоны бедствия были эвакуированы около 9 тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. "К сожалению, не обошлось без жертв — больше 60 человек погибли от воздействий выпущенной злой волей стихии. Более 10 тысяч человек были эвакуированы с затопленных территорий в обеспеченные всем необходимым пункты временного размещения", - написал Сальдо. По его словам, жителям пострадавших районов государство выплатило финансовую помощь. "Благодаря слаженной работе уже через два месяца основные последствия катастрофы удалось преодолеть. Большая часть людей вернулась в свои дома", - подчеркнул губернатор.
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херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
Сальдо заявил о 60 погибших при разрушении Каховской ГЭС

Сальдо: число жертв от разрушения Каховской ГЭС превысило 60 человек

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЗатопленное село Корсунка в Херсонской области
Затопленное село Корсунка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Затопленное село Корсунка в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале заявил, что общее число жертв от разрушения год назад Каховской ГЭС превысило 60 человек.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Ранее сообщалось, что из зоны бедствия были эвакуированы около 9 тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев.
«
"К сожалению, не обошлось без жертв — больше 60 человек погибли от воздействий выпущенной злой волей стихии. Более 10 тысяч человек были эвакуированы с затопленных территорий в обеспеченные всем необходимым пункты временного размещения", - написал Сальдо.
По его словам, жителям пострадавших районов государство выплатило финансовую помощь.
"Благодаря слаженной работе уже через два месяца основные последствия катастрофы удалось преодолеть. Большая часть людей вернулась в свои дома", - подчеркнул губернатор.
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Херсонская областьВладимир СальдоПроисшествия
 
 
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