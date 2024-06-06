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У побережья Сахалина произошло землетрясение
У побережья Сахалина произошло землетрясение - РИА Новости, 06.06.2024
У побережья Сахалина произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в четверг у побережья Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:05
2024-06-06T15:05
2024-06-06T15:05
происшествия
сахалин
охотское море
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в четверг у побережья Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,7 произошло 6 июня в 22.07 (14.07 мск). Его эпицентр находился в Охотском море в 271 километре восточнее села Соболиное Поронайского района в юго-восточной части Сахалина, очаг располагался на глубине 642 километра", - рассказала собеседница агентства. По словам Семеновой, землетрясение в населенных пунктах острова не ощутили, тревога цунами не объявлялась.
сахалин
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происшествия, сахалин, охотское море, елена семенова
Происшествия, Сахалин, Охотское море, Елена Семенова
У побережья Сахалина произошло землетрясение
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 5,7