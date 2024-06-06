https://ria.ru/20240606/rubl-1951063766.html

ЦБ расширит пилот по цифровому рублю

ЦБ расширит пилот по цифровому рублю - РИА Новости, 06.06.2024

ЦБ расширит пилот по цифровому рублю

ЦБ РФ в ближайший месяц расширит пилот по цифровому рублю, увеличив число участников-физлиц в несколько десятков раз, заявила первый зампред Банка России Ольга... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:23

2024-06-06T16:23

2024-06-06T16:26

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. ЦБ РФ в ближайший месяц расширит пилот по цифровому рублю, увеличив число участников-физлиц в несколько десятков раз, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на ПМЭФ."Мы в ближайший месяц расширяем пилот по цифровому рублю, мы увеличиваем количество физических лиц в несколько десятков раз", - сказала она.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)