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ЦБ расширит пилот по цифровому рублю - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
16:23 06.06.2024 (обновлено: 16:26 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/rubl-1951063766.html
ЦБ расширит пилот по цифровому рублю
ЦБ расширит пилот по цифровому рублю - РИА Новости, 06.06.2024
ЦБ расширит пилот по цифровому рублю
ЦБ РФ в ближайший месяц расширит пилот по цифровому рублю, увеличив число участников-физлиц в несколько десятков раз, заявила первый зампред Банка России Ольга... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:23
2024-06-06T16:26
пмэф-2024
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. ЦБ РФ в ближайший месяц расширит пилот по цифровому рублю, увеличив число участников-физлиц в несколько десятков раз, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на ПМЭФ."Мы в ближайший месяц расширяем пилот по цифровому рублю, мы увеличиваем количество физических лиц в несколько десятков раз", - сказала она.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ расширит пилот по цифровому рублю

ЦБ увеличит число физлиц, участвующих в пилотном проекте по цифровому рублю

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. ЦБ РФ в ближайший месяц расширит пилот по цифровому рублю, увеличив число участников-физлиц в несколько десятков раз, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на ПМЭФ.
"Мы в ближайший месяц расширяем пилот по цифровому рублю, мы увеличиваем количество физических лиц в несколько десятков раз", - сказала она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Еще 17 российских банков подключатся к пилоту по цифровому рублю
31 января, 10:21
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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