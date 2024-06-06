https://ria.ru/20240606/rubl-1951063766.html
ЦБ расширит пилот по цифровому рублю
ЦБ расширит пилот по цифровому рублю - РИА Новости, 06.06.2024
ЦБ расширит пилот по цифровому рублю
ЦБ РФ в ближайший месяц расширит пилот по цифровому рублю, увеличив число участников-физлиц в несколько десятков раз, заявила первый зампред Банка России Ольга... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:23
2024-06-06T16:23
2024-06-06T16:26
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. ЦБ РФ в ближайший месяц расширит пилот по цифровому рублю, увеличив число участников-физлиц в несколько десятков раз, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на ПМЭФ."Мы в ближайший месяц расширяем пилот по цифровому рублю, мы увеличиваем количество физических лиц в несколько десятков раз", - сказала она.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ расширит пилот по цифровому рублю
ЦБ увеличит число физлиц, участвующих в пилотном проекте по цифровому рублю