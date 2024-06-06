https://ria.ru/20240606/rpts-1951061917.html

Более 85 священников посетили раненых в зоне СВО

Более 85 священников посетили раненых в зоне СВО - РИА Новости, 06.06.2024

Более 85 священников посетили раненых в зоне СВО

Более 85 священников из 23 епархий за год посетили раненых в госпиталях в зоне специальной военной операции, сообщается на сайте Русской православной церкви. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:21

2024-06-06T16:21

2024-06-06T16:21

религия

россия

москва

московская область (подмосковье)

русская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 85 священников из 23 епархий за год посетили раненых в госпиталях в зоне специальной военной операции, сообщается на сайте Русской православной церкви. "Священники из разных епархий России регулярно выезжают в госпитали в зону конфликта для духовной помощи раненым. С июля 2023 года съездили 120 смен, 88 священников из 23 епархий и шести монастырей", - сообщается на сайте. Ранее синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата сообщал, что в госпиталях Москвы и Московской области оказывают духовную поддержку раненым более 130 священников и более 480 добровольцев по уходу.

https://ria.ru/20240427/rpts-1942849517.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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россия, москва, московская область (подмосковье), русская православная церковь, московский патриархат