https://ria.ru/20240606/rosatom-1950848160.html

Специалисты из "Росатома" изучат возможности для АЭС в Буркина-Фасо

Специалисты из "Росатома" изучат возможности для АЭС в Буркина-Фасо - РИА Новости, 06.06.2024

Специалисты из "Росатома" изучат возможности для АЭС в Буркина-Фасо

Группа технических специалистов "Росатома" приедет в Уагадугу в ближайшие дни, чтобы изучить, какой мощности и где будет построена атомная станция в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T00:46

2024-06-06T00:46

2024-06-06T02:15

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

буркина-фасо

пмэф-2024

уагадугу

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Группа технических специалистов "Росатома" приедет в Уагадугу в ближайшие дни, чтобы изучить, какой мощности и где будет построена атомная станция в Буркина-Фасо, сообщил в интервью РИА Новости министр энергетики и горной добычи этой африканской страны Якуба Забре Губа."Мы договорились с российской стороной, что группа технических специалистов может приехать в Уагадугу в ближайшие дни, чтобы уточнить детали и изучить, какой мощности и в каком месте будет размещена эта электростанция", - сказал Якуба Забре Губа в беседе с агентством.Ранее министр подписал меморандум о взаимопонимании с "Росатомом" ходе Петербургского международного экономического форума.Сотрудничество "Росатома" и Буркина-Фасо началось в октябре 2023 года, когда на полях VI Форума "Российская энергетическая неделя" был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях. В марте 2024 года на полях форума "Атомэкспо-2024" была подписана дорожная карта по развитию российско-буркинийского сотрудничества. По итогам формирования международно-правовой базы сотрудничества стороны намерены проработать вопрос реализации в Буркина-Фасо проектов атомной генерации и неэнергетического применения радиационных технологий в сельском хозяйстве и медицине.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/atom-1950810031.html

https://ria.ru/20240527/rosatom-1948745710.html

буркина-фасо

уагадугу

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство энергетики рф (минэнерго россии), буркина-фасо, уагадугу