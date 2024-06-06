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Специалисты из "Росатома" изучат возможности для АЭС в Буркина-Фасо - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
00:46 06.06.2024 (обновлено: 02:15 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/rosatom-1950848160.html
Специалисты из "Росатома" изучат возможности для АЭС в Буркина-Фасо
Специалисты из "Росатома" изучат возможности для АЭС в Буркина-Фасо - РИА Новости, 06.06.2024
Специалисты из "Росатома" изучат возможности для АЭС в Буркина-Фасо
Группа технических специалистов "Росатома" приедет в Уагадугу в ближайшие дни, чтобы изучить, какой мощности и где будет построена атомная станция в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T00:46
2024-06-06T02:15
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
буркина-фасо
пмэф-2024
уагадугу
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Группа технических специалистов "Росатома" приедет в Уагадугу в ближайшие дни, чтобы изучить, какой мощности и где будет построена атомная станция в Буркина-Фасо, сообщил в интервью РИА Новости министр энергетики и горной добычи этой африканской страны Якуба Забре Губа."Мы договорились с российской стороной, что группа технических специалистов может приехать в Уагадугу в ближайшие дни, чтобы уточнить детали и изучить, какой мощности и в каком месте будет размещена эта электростанция", - сказал Якуба Забре Губа в беседе с агентством.Ранее министр подписал меморандум о взаимопонимании с "Росатомом" ходе Петербургского международного экономического форума.Сотрудничество "Росатома" и Буркина-Фасо началось в октябре 2023 года, когда на полях VI Форума "Российская энергетическая неделя" был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях. В марте 2024 года на полях форума "Атомэкспо-2024" была подписана дорожная карта по развитию российско-буркинийского сотрудничества. По итогам формирования международно-правовой базы сотрудничества стороны намерены проработать вопрос реализации в Буркина-Фасо проектов атомной генерации и неэнергетического применения радиационных технологий в сельском хозяйстве и медицине.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/atom-1950810031.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство энергетики рф (минэнерго россии), буркина-фасо, уагадугу
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Буркина-Фасо, ПМЭФ-2024, Уагадугу
Специалисты из "Росатома" изучат возможности для АЭС в Буркина-Фасо

Сотрудники "Росатома" приедут в Буркина-Фасо для выбора мощности и места для АЭС

© iStock.com / mtcuradoУагадугу, Буркина-Фасо
Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© iStock.com / mtcurado
Уагадугу, Буркина-Фасо. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Группа технических специалистов "Росатома" приедет в Уагадугу в ближайшие дни, чтобы изучить, какой мощности и где будет построена атомная станция в Буркина-Фасо, сообщил в интервью РИА Новости министр энергетики и горной добычи этой африканской страны Якуба Забре Губа.
«
"Мы договорились с российской стороной, что группа технических специалистов может приехать в Уагадугу в ближайшие дни, чтобы уточнить детали и изучить, какой мощности и в каком месте будет размещена эта электростанция", - сказал Якуба Забре Губа в беседе с агентством.
Участники экономического форума Россия - Африка фотографируются у стена госкорпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Россия поможет развивать инфраструктуру мирного атома в Буркина-Фасо
Вчера, 21:09
Ранее министр подписал меморандум о взаимопонимании с "Росатомом" ходе Петербургского международного экономического форума.
Сотрудничество "Росатома" и Буркина-Фасо началось в октябре 2023 года, когда на полях VI Форума "Российская энергетическая неделя" был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях. В марте 2024 года на полях форума "Атомэкспо-2024" была подписана дорожная карта по развитию российско-буркинийского сотрудничества. По итогам формирования международно-правовой базы сотрудничества стороны намерены проработать вопрос реализации в Буркина-Фасо проектов атомной генерации и неэнергетического применения радиационных технологий в сельском хозяйстве и медицине.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
"Росатом" намерен договориться по малым АЭС в разных странах мира
27 мая, 18:59
 
ПМЭФ-2024Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Буркина-ФасоУагадугу
 
 
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