Рейтинг@Mail.ru
Решетников оценил влияние налоговых изменений на инвестиции - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
10:51 06.06.2024 (обновлено: 12:36 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/reshetnikov-1950914491.html
Решетников оценил влияние налоговых изменений на инвестиции
Решетников оценил влияние налоговых изменений на инвестиции - РИА Новости, 06.06.2024
Решетников оценил влияние налоговых изменений на инвестиции
Влияние налоговых изменений на инвестиции может быть положительным и улучшить качество экономического роста в России, сказал министр экономического развития РФ... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:51
2024-06-06T12:36
пмэф-2024
экономика
россия
максим решетников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950918891_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d8ee1e84d2be87344250cd35251fa554.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Влияние налоговых изменений на инвестиции может быть положительным и улучшить качество экономического роста в России, сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Если говорить о влиянии налоговых изменений на инвестиции, то в общем и целом оно может оказаться позитивным. Если мы правильно донастроим те механизмы, которые сейчас заложены - это федеральный инвестиционный налоговый вычет, это два типа региональных инвестиционных налоговых вычетов, которые в Налоговом кодексе существуют, и если мы дадим регионам дополнительные ресурсы на это, то в общем и целом мы можем, не потеряв темпов экономического роста, существенно добавить в его качестве за счет того, что инвестиции пойдут в те отрасли, которые нам необходимы. В том числе и с привязкой к таксономии проектов технологического суверенитета мы можем сделать это более таргетным", - сказал Решетников. "Другой момент, что нельзя тему налогов и инвестиций отрывать от темы инвестиций в целом", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/nalog-1950901225.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950918891_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_450cae2a01a1bbd0fe604a7b021f9fc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, максим решетников
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Максим Решетников
Решетников оценил влияние налоговых изменений на инвестиции

Решетников: влияние налоговых изменений на инвестиции может быть позитивным

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на ПМЭФ-2024
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Влияние налоговых изменений на инвестиции может быть положительным и улучшить качество экономического роста в России, сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«
"Если говорить о влиянии налоговых изменений на инвестиции, то в общем и целом оно может оказаться позитивным. Если мы правильно донастроим те механизмы, которые сейчас заложены - это федеральный инвестиционный налоговый вычет, это два типа региональных инвестиционных налоговых вычетов, которые в Налоговом кодексе существуют, и если мы дадим регионам дополнительные ресурсы на это, то в общем и целом мы можем, не потеряв темпов экономического роста, существенно добавить в его качестве за счет того, что инвестиции пойдут в те отрасли, которые нам необходимы. В том числе и с привязкой к таксономии проектов технологического суверенитета мы можем сделать это более таргетным", - сказал Решетников.
"Другой момент, что нельзя тему налогов и инвестиций отрывать от темы инвестиций в целом", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Набиуллина рассказала, какой нужен налог на прибыль
10:12
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияМаксим Решетников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала