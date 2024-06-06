Решетников оценил влияние налоговых изменений на инвестиции
Решетников: влияние налоговых изменений на инвестиции может быть позитивным
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на ПМЭФ-2024
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на ПМЭФ-2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Влияние налоговых изменений на инвестиции может быть положительным и улучшить качество экономического роста в России, сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«
"Если говорить о влиянии налоговых изменений на инвестиции, то в общем и целом оно может оказаться позитивным. Если мы правильно донастроим те механизмы, которые сейчас заложены - это федеральный инвестиционный налоговый вычет, это два типа региональных инвестиционных налоговых вычетов, которые в Налоговом кодексе существуют, и если мы дадим регионам дополнительные ресурсы на это, то в общем и целом мы можем, не потеряв темпов экономического роста, существенно добавить в его качестве за счет того, что инвестиции пойдут в те отрасли, которые нам необходимы. В том числе и с привязкой к таксономии проектов технологического суверенитета мы можем сделать это более таргетным", - сказал Решетников.
"Другой момент, что нельзя тему налогов и инвестиций отрывать от темы инвестиций в целом", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.