https://ria.ru/20240606/reshetnikov-1950914491.html

Решетников оценил влияние налоговых изменений на инвестиции

Решетников оценил влияние налоговых изменений на инвестиции - РИА Новости, 06.06.2024

Решетников оценил влияние налоговых изменений на инвестиции

Влияние налоговых изменений на инвестиции может быть положительным и улучшить качество экономического роста в России, сказал министр экономического развития РФ... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:51

2024-06-06T10:51

2024-06-06T12:36

пмэф-2024

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Влияние налоговых изменений на инвестиции может быть положительным и улучшить качество экономического роста в России, сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Если говорить о влиянии налоговых изменений на инвестиции, то в общем и целом оно может оказаться позитивным. Если мы правильно донастроим те механизмы, которые сейчас заложены - это федеральный инвестиционный налоговый вычет, это два типа региональных инвестиционных налоговых вычетов, которые в Налоговом кодексе существуют, и если мы дадим регионам дополнительные ресурсы на это, то в общем и целом мы можем, не потеряв темпов экономического роста, существенно добавить в его качестве за счет того, что инвестиции пойдут в те отрасли, которые нам необходимы. В том числе и с привязкой к таксономии проектов технологического суверенитета мы можем сделать это более таргетным", - сказал Решетников. "Другой момент, что нельзя тему налогов и инвестиций отрывать от темы инвестиций в целом", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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экономика, россия, максим решетников