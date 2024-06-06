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Чукотские ракетчики уничтожили в Тихом океане корабль "противника"

Чукотские ракетчики уничтожили в Тихом океане корабль "противника" - РИА Новости, 06.06.2024

Чукотские ракетчики уничтожили в Тихом океане корабль "противника"

Дивизион берегового ракетного комплекса (БРК) "Бастион" из состава Чукотского полка береговой обороны Краснознаменных Войск и сил на Северо-востоке России на... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T06:57

2024-06-06T06:57

2024-06-06T06:57

безопасность

россия

тихий океан

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ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. Дивизион берегового ракетного комплекса (БРК) "Бастион" из состава Чукотского полка береговой обороны Краснознаменных Войск и сил на Северо-востоке России на учениях обнаружил и "уничтожил" корабль условного противника в акватории Тихого океана, сообщает Тихоокеанский флот. Боевые расчёты дивизиона БРК "Бастион" по тревоге подготовили вооружение и военную технику к маршу в заданный район. Участвовали стартовая батарея и батарея управления, а также подразделение прикрытия и обороны для отражения нападения диверсантов "противника". "В рамках тренировки по обнаружению и уничтожению корабля условного противника чукотские ракетчики отработали смену позиционного района после условного применения ракетного оружия. Также выполнены все виды всестороннего обеспечения - от организации охранения района дислокации до ведения противовоздушной обороны", - говорится в сообщении. В учениях участвовали свыше 100 военнослужащих, в том числе весь личный состав берегового ракетного комплекса "Бастион" и подразделения обеспечения, а также 10 единиц техники.

https://ria.ru/20240311/tof-1932213444.html

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безопасность, россия, тихий океан