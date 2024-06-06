https://ria.ru/20240606/pvo-1951186295.html

В Луганске работает система ПВО

В Луганске работает система ПВО - РИА Новости, 06.06.2024

В Луганске работает система ПВО

Работа систем противовоздушной обороны слышна в Луганске, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T23:50

2024-06-06T23:50

2024-06-06T23:50

луганск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945779121_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_7253750581533eefad60ae494a1615bf.jpg

ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Работа систем противовоздушной обороны слышна в Луганске, сообщает корреспондент РИА Новости. Два громких хлопка от работы систем ПВО были слышны в Луганске. Источник в силовых структурах подтвердил РИА Новости данную информацию. "Предварительно, работает ПВО", - сообщил источник в силовых структурах. Информация о том, какие цели были поражены, уточняется.

https://ria.ru/20240606/syrskiy-1951157108.html

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганск