https://ria.ru/20240606/pvo-1951186295.html
В Луганске работает система ПВО
В Луганске работает система ПВО - РИА Новости, 06.06.2024
В Луганске работает система ПВО
Работа систем противовоздушной обороны слышна в Луганске, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T23:50
2024-06-06T23:50
2024-06-06T23:50
луганск
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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Работа систем противовоздушной обороны слышна в Луганске, сообщает корреспондент РИА Новости. Два громких хлопка от работы систем ПВО были слышны в Луганске. Источник в силовых структурах подтвердил РИА Новости данную информацию. "Предварительно, работает ПВО", - сообщил источник в силовых структурах. Информация о том, какие цели были поражены, уточняется.
https://ria.ru/20240606/syrskiy-1951157108.html
луганск
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луганск
В Луганске работает система ПВО
В Луганске прозвучали два хлопка от работы систем ПВО