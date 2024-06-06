https://ria.ru/20240606/pvo-1951159384.html

ПВО сбила еще четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью

ПВО сбила еще четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 06.06.2024

ПВО сбила еще четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Российские системы ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T20:40

2024-06-06T20:40

2024-06-06T20:43

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Около 19.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА коптерного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240606/gladkov-1950972524.html

белгородская область

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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)