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ПВО сбила еще четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью
ПВО сбила еще четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 06.06.2024
ПВО сбила еще четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Российские системы ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T20:40
2024-06-06T20:40
2024-06-06T20:43
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Около 19.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА коптерного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240606/gladkov-1950972524.html
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила еще четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью
ПВО сбила четыре украинских БПЛА над территорией Белгородской области