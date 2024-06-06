https://ria.ru/20240606/pvo-1951143399.html

Средства ПВО уничтожили еще один беспилотник над Белгородской областью

Средства ПВО уничтожили еще один беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 06.06.2024

Средства ПВО уничтожили еще один беспилотник над Белгородской областью

Российские системы ПВО сбили еще один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:39

2024-06-06T19:39

2024-06-06T19:43

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ff2124c74a03ab9f4bd0da0459eb57b1.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили еще один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Около 18.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240606/svo-1950876345.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф