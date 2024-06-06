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ПВО сбила еще один украинский беспилотник в Белгородской области
ПВО сбила еще один украинский беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 06.06.2024
ПВО сбила еще один украинский беспилотник в Белгородской области
Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:38
2024-06-06T15:38
2024-06-06T15:44
специальная военная операция на украине
белгородская область
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безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в четверг в Минобороны России."Шестого июня около 15.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ПВО сбила еще один украинский беспилотник в Белгородской области
Минобороны: ПВО уничтожила еще один БПЛА ВСУ на территории Белгородской области