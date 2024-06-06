https://ria.ru/20240606/putin-1951175862.html

Путин назвал развитие отношений с Африкой приоритетом

Путин назвал развитие отношений с Африкой приоритетом - РИА Новости, 06.06.2024

Путин назвал развитие отношений с Африкой приоритетом

Развитие отношений с африканским континентом является одним из приоритетных направлений для России, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T22:20

2024-06-06T22:20

2024-06-06T22:20

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Развитие отношений с африканским континентом является одним из приоритетных направлений для России, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. "Рад возможности с вами встретиться на полях Петербургского международного экономического форума. Уверен, что ваше присутствие будет символизировать интерес африканского континента к развитию отношений с Российской Федерацией, а это для нас одно из приоритетных направлений", - сказал Путин. Он отметил, что стороны договорились активно развивать взаимодействие; для этого были созданы новые форматы, в частности, консультации на уровне глав МИД формата Россия - Африка.

https://ria.ru/20240606/putin-1951175691.html

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россия, зимбабве, африка, владимир путин, эммерсон мнангагва