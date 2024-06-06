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Путин надеется, что Зимбабве примет участие во встрече глав МИД осенью
Путин надеется, что Зимбабве примет участие во встрече глав МИД осенью - РИА Новости, 06.06.2024
Путин надеется, что Зимбабве примет участие во встрече глав МИД осенью
Российская сторона надеется, что представитель Зимбабве будет присутствовать на встрече глав МИД формата Россия-Африка осенью в Сочи, заявил президент РФ... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T22:19
2024-06-06T22:19
2024-06-06T22:19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Российская сторона надеется, что представитель Зимбабве будет присутствовать на встрече глав МИД формата Россия-Африка осенью в Сочи, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой на полях ПМЭФ. Во время переговоров Путин отметил, что интерес африканского континента к развитию отношений с Россией является для Москвы одним из приоритетных направлений. "Мы договорились, что будем активно развивать с обеих сторон наше взаимодействие, создали и новые форматы. В частности, формат встречи-консультации на уровне министров иностранных дел. И в этом году намерены провести это мероприятие в Сочи осенью текущего года, надеемся, что и ваш представитель тоже примет в этом участие", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/putin-1951169886.html
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зимбабве, сочи, россия, владимир путин, эммерсон мнангагва
ПМЭФ-2024, Зимбабве, Сочи, Россия, Владимир Путин, Эммерсон Мнангагва
Путин надеется, что Зимбабве примет участие во встрече глав МИД осенью
Путин: надеемся, что Зимбабве будет присутствовать на встрече глав МИД в Сочи