https://ria.ru/20240606/putin-1951169886.html
Отношения России и Зимбабве развиваются активно, заявил Путин
Отношения России и Зимбабве развиваются активно, заявил Путин - РИА Новости, 06.06.2024
Отношения России и Зимбабве развиваются активно, заявил Путин
Отношения России и Зимбабве развиваются активно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T21:39
2024-06-06T21:39
2024-06-06T21:47
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СТРЕЛЬНА, 6 июн - РИА Новости. Отношения России и Зимбабве развиваются активно, заявил президент РФ Владимир Путин."Отношения между Россией и Зимбабве сложились давно, еще в период борьбы вашей страны, вашего народа за независимость, и сейчас продолжают развиваться активно", - сказал он на встрече с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.
https://ria.ru/20240606/putin-1951169513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зимбабве, россия, владимир путин, политика, эммерсон мнангагва
ПМЭФ-2024, Зимбабве, Россия, Владимир Путин, Политика, Эммерсон Мнангагва
Отношения России и Зимбабве развиваются активно, заявил Путин
Путин на встрече с президентом Зимбабве: отношения стран развиваются активно