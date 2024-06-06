https://ria.ru/20240606/putin-1951169886.html

Отношения России и Зимбабве развиваются активно, заявил Путин

Отношения России и Зимбабве развиваются активно, заявил Путин - РИА Новости, 06.06.2024

Отношения России и Зимбабве развиваются активно, заявил Путин

Отношения России и Зимбабве развиваются активно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T21:39

2024-06-06T21:39

2024-06-06T21:47

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СТРЕЛЬНА, 6 июн - РИА Новости. Отношения России и Зимбабве развиваются активно, заявил президент РФ Владимир Путин."Отношения между Россией и Зимбабве сложились давно, еще в период борьбы вашей страны, вашего народа за независимость, и сейчас продолжают развиваться активно", - сказал он на встрече с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

https://ria.ru/20240606/putin-1951169513.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

зимбабве, россия, владимир путин, политика, эммерсон мнангагва