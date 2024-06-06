https://ria.ru/20240606/putin-1951153136.html

Путин отметил восстановительный рост товарооборота с Республикой Сербской

Путин отметил восстановительный рост товарооборота с Республикой Сербской - РИА Новости, 06.06.2024

Путин отметил восстановительный рост товарооборота с Республикой Сербской

Наблюдается заметный восстановительный рост в объемах торгово-экономической деятельности России и Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины), заявил в РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T20:06

2024-06-06T20:06

2024-06-06T20:28

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россия

владимир путин

республика сербская

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Наблюдается заметный восстановительный рост в объемах торгово-экономической деятельности России и Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины), заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком."Конечно, общие объемы, как мы отмечаем, торгово-экономической деятельности на этом поприще развития экономики у нас пока скромными являются, но мы наблюдаем в этом году все-таки такой заметный восстановительный рост по сравнению с прошлым годом, и это уже хорошо", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/rzhd-1951026161.html

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республика сербская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, республика сербская, милорад додик, босния и герцеговина