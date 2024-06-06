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Путин отметил восстановительный рост товарооборота с Республикой Сербской
Путин отметил восстановительный рост товарооборота с Республикой Сербской - РИА Новости, 06.06.2024
Путин отметил восстановительный рост товарооборота с Республикой Сербской
Наблюдается заметный восстановительный рост в объемах торгово-экономической деятельности России и Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины), заявил в РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T20:06
2024-06-06T20:06
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Наблюдается заметный восстановительный рост в объемах торгово-экономической деятельности России и Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины), заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком."Конечно, общие объемы, как мы отмечаем, торгово-экономической деятельности на этом поприще развития экономики у нас пока скромными являются, но мы наблюдаем в этом году все-таки такой заметный восстановительный рост по сравнению с прошлым годом, и это уже хорошо", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/rzhd-1951026161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, республика сербская, милорад додик, босния и герцеговина
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин, Республика Сербская, Милорад Додик, Босния и Герцеговина
Путин отметил восстановительный рост товарооборота с Республикой Сербской
Путин на встрече с Додиком: уже заметен рост в объемах торговой деятельности