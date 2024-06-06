Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил восстановительный рост товарооборота с Республикой Сербской - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
20:06 06.06.2024 (обновлено: 20:28 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/putin-1951153136.html
Путин отметил восстановительный рост товарооборота с Республикой Сербской
Путин отметил восстановительный рост товарооборота с Республикой Сербской - РИА Новости, 06.06.2024
Путин отметил восстановительный рост товарооборота с Республикой Сербской
Наблюдается заметный восстановительный рост в объемах торгово-экономической деятельности России и Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины), заявил в РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T20:06
2024-06-06T20:28
пмэф-2024
россия
владимир путин
республика сербская
милорад додик
босния и герцеговина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950465400_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_03cb138222dfa41e500d140fea8a3324.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Наблюдается заметный восстановительный рост в объемах торгово-экономической деятельности России и Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины), заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком."Конечно, общие объемы, как мы отмечаем, торгово-экономической деятельности на этом поприще развития экономики у нас пока скромными являются, но мы наблюдаем в этом году все-таки такой заметный восстановительный рост по сравнению с прошлым годом, и это уже хорошо", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/rzhd-1951026161.html
россия
республика сербская
босния и герцеговина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950465400_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_87939524694a8f67c27c1a26b00ca59f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, республика сербская, милорад додик, босния и герцеговина
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин, Республика Сербская, Милорад Додик, Босния и Герцеговина
Путин отметил восстановительный рост товарооборота с Республикой Сербской

Путин на встрече с Додиком: уже заметен рост в объемах торговой деятельности

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Наблюдается заметный восстановительный рост в объемах торгово-экономической деятельности России и Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины), заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.
«
"Конечно, общие объемы, как мы отмечаем, торгово-экономической деятельности на этом поприще развития экономики у нас пока скромными являются, но мы наблюдаем в этом году все-таки такой заметный восстановительный рост по сравнению с прошлым годом, и это уже хорошо", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Стенд РЖД на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
РЖД обсуждают с Республикой Сербской участие в проектах этой страны
Вчера, 15:09
 
ПМЭФ-2024РоссияВладимир ПутинРеспублика СербскаяМилорад ДодикБосния и Герцеговина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала