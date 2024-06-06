Путин поприветствовал гостей концерта к 225-летию со дня рождения Пушкина
Путин: музей-заповедник "Болдино" встречает поклонников творчества Пушкина
В Государственном музее-заповеднике А.С.Пушкина в Болдино. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей праздничного концерта, посвящённого 225-летию со Дня рождения Александра Пушкина и отметил, что музей-заповедник "Болдино" в Нижегородской области встречает поклонников творчества писателя из регионов России и зарубежных стран.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля, День русского языка и 225-летие поэта Александра Пушкина отмечаются 6 июня в России.
«
"Дорогие друзья! Приветствую вас на праздничном концерте, посвящённом 225-летию со Дня рождения А.С. Пушкина. На протяжении многих лет музей-заповедник "Болдино" радушно встречает искренних поклонников творчества Александра Сергеевича Пушкина, приезжающих на нижегородскую землю из многих регионов России и зарубежных стран", - говорится в телеграмме.
Президент также выразил уверенность, что Уверен, что мероприятия пройдут на высоком уровне, а одним из наиболее ярких событий культурной программы станет концерт Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под руководством маэстро Юрия Башмета.
В родовой усадьбе поэта - музее-заповеднике "Болдино" в Нижегородской области состоится концерт "Отражения". Художественным руководителем выступит народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, маэстро Юрий Башмет, а участие в мероприятии примут Константин Хабенский, Евгений Миронов, Марина Неёлова, Ирина Пегова, Наталия Солженицына, Ирина Купченко, Станислав Любшин, Евгений Ткачук, Эмир Кустурица, Пелагея, Полина Агуреева.