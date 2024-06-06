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Путин поприветствовал гостей концерта к 225-летию со дня рождения Пушкина - РИА Новости, 06.06.2024
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Культура
 
19:36 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/putin-1951143044.html
Путин поприветствовал гостей концерта к 225-летию со дня рождения Пушкина
Путин поприветствовал гостей концерта к 225-летию со дня рождения Пушкина - РИА Новости, 06.06.2024
Путин поприветствовал гостей концерта к 225-летию со дня рождения Пушкина
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей праздничного концерта, посвящённого 225-летию со Дня рождения Александра... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:36
2024-06-06T19:36
культура
россия
нижегородская область
ссср
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юрий башмет
владимир путин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей праздничного концерта, посвящённого 225-летию со Дня рождения Александра Пушкина и отметил, что музей-заповедник "Болдино" в Нижегородской области встречает поклонников творчества писателя из регионов России и зарубежных стран. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля, День русского языка и 225-летие поэта Александра Пушкина отмечаются 6 июня в России. "Дорогие друзья! Приветствую вас на праздничном концерте, посвящённом 225-летию со Дня рождения А.С. Пушкина. На протяжении многих лет музей-заповедник "Болдино" радушно встречает искренних поклонников творчества Александра Сергеевича Пушкина, приезжающих на нижегородскую землю из многих регионов России и зарубежных стран", - говорится в телеграмме. Президент также выразил уверенность, что Уверен, что мероприятия пройдут на высоком уровне, а одним из наиболее ярких событий культурной программы станет концерт Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под руководством маэстро Юрия Башмета. В родовой усадьбе поэта - музее-заповеднике "Болдино" в Нижегородской области состоится концерт "Отражения". Художественным руководителем выступит народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, маэстро Юрий Башмет, а участие в мероприятии примут Константин Хабенский, Евгений Миронов, Марина Неёлова, Ирина Пегова, Наталия Солженицына, Ирина Купченко, Станислав Любшин, Евгений Ткачук, Эмир Кустурица, Пелагея, Полина Агуреева.
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россия, нижегородская область, ссср, александр пушкин, юрий башмет, владимир путин, новая россия, что посмотреть
Культура, Россия, Нижегородская область, СССР, Александр Пушкин, Юрий Башмет, Владимир Путин, Новая Россия, что посмотреть
Путин поприветствовал гостей концерта к 225-летию со дня рождения Пушкина

Путин: музей-заповедник "Болдино" встречает поклонников творчества Пушкина

© РИА НовостиВ Государственном музее-заповеднике А.С.Пушкина в Болдино
В Государственном музее-заповеднике А.С.Пушкина в Болдино - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости
В Государственном музее-заповеднике А.С.Пушкина в Болдино. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей праздничного концерта, посвящённого 225-летию со Дня рождения Александра Пушкина и отметил, что музей-заповедник "Болдино" в Нижегородской области встречает поклонников творчества писателя из регионов России и зарубежных стран.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля, День русского языка и 225-летие поэта Александра Пушкина отмечаются 6 июня в России.
Выступление артистов на открытии выставочного проекта Пушкин.225 в Государственном музее А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
В юбилей поэта в Москве стартует грандиозный фестиваль "Наш Пушкин. 225"
Вчера, 09:36
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"Дорогие друзья! Приветствую вас на праздничном концерте, посвящённом 225-летию со Дня рождения А.С. Пушкина. На протяжении многих лет музей-заповедник "Болдино" радушно встречает искренних поклонников творчества Александра Сергеевича Пушкина, приезжающих на нижегородскую землю из многих регионов России и зарубежных стран", - говорится в телеграмме.
Президент также выразил уверенность, что Уверен, что мероприятия пройдут на высоком уровне, а одним из наиболее ярких событий культурной программы станет концерт Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под руководством маэстро Юрия Башмета.
В родовой усадьбе поэта - музее-заповеднике "Болдино" в Нижегородской области состоится концерт "Отражения". Художественным руководителем выступит народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, маэстро Юрий Башмет, а участие в мероприятии примут Константин Хабенский, Евгений Миронов, Марина Неёлова, Ирина Пегова, Наталия Солженицына, Ирина Купченко, Станислав Любшин, Евгений Ткачук, Эмир Кустурица, Пелагея, Полина Агуреева.
В Государственном музее-заповеднике А.С.Пушкина в Болдино. Архив - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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31 мая, 05:33
 
КультураРоссияНижегородская областьСССРАлександр ПушкинЮрий БашметВладимир ПутинНовая Россиячто посмотреть
 
 
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