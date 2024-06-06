https://ria.ru/20240606/putin-1951143044.html

Путин поприветствовал гостей концерта к 225-летию со дня рождения Пушкина

Путин поприветствовал гостей концерта к 225-летию со дня рождения Пушкина - РИА Новости, 06.06.2024

Путин поприветствовал гостей концерта к 225-летию со дня рождения Пушкина

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей праздничного концерта, посвящённого 225-летию со Дня рождения Александра... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:36

2024-06-06T19:36

2024-06-06T19:36

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей праздничного концерта, посвящённого 225-летию со Дня рождения Александра Пушкина и отметил, что музей-заповедник "Болдино" в Нижегородской области встречает поклонников творчества писателя из регионов России и зарубежных стран. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля, День русского языка и 225-летие поэта Александра Пушкина отмечаются 6 июня в России. "Дорогие друзья! Приветствую вас на праздничном концерте, посвящённом 225-летию со Дня рождения А.С. Пушкина. На протяжении многих лет музей-заповедник "Болдино" радушно встречает искренних поклонников творчества Александра Сергеевича Пушкина, приезжающих на нижегородскую землю из многих регионов России и зарубежных стран", - говорится в телеграмме. Президент также выразил уверенность, что Уверен, что мероприятия пройдут на высоком уровне, а одним из наиболее ярких событий культурной программы станет концерт Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под руководством маэстро Юрия Башмета. В родовой усадьбе поэта - музее-заповеднике "Болдино" в Нижегородской области состоится концерт "Отражения". Художественным руководителем выступит народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, маэстро Юрий Башмет, а участие в мероприятии примут Константин Хабенский, Евгений Миронов, Марина Неёлова, Ирина Пегова, Наталия Солженицына, Ирина Купченко, Станислав Любшин, Евгений Ткачук, Эмир Кустурица, Пелагея, Полина Агуреева.

https://ria.ru/20240606/nashpushkin-1950649542.html

https://ria.ru/20240531/pushkin-1949329323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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