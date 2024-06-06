https://ria.ru/20240606/putin-1951040680.html

"Правильный поступок". В Иране оценили предупреждение Путина Западу

"Правильный поступок". В Иране оценили предупреждение Путина Западу - РИА Новости, 06.06.2024

"Правильный поступок". В Иране оценили предупреждение Путина Западу

Президент Владимир Путин после заявления о готовности ответить Западу на удары вглубь территории России мог бы вооружить страны Ближнего Востока для... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:41

2024-06-06T15:41

2024-06-06T15:41

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иран

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин после заявления о готовности ответить Западу на удары вглубь территории России мог бы вооружить страны Ближнего Востока для освобождения от американских колонизаторов. Об этом написал иранский журналист Хасан Мафи в социальной сети X."России стоит предоставить оружие Йемену, Сирии, Ираку, Ливану и так далее. Не в ответ на предоставление Западом Украине оружия, которое может быть нацелено на Россию, а потому, что это правильный поступок. Россия должна помочь этим людям защититься от западных колонизаторов", — заявил Мафи.Ранее Путин указал на право Москвы ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Он отметил, что Россия может дать ответ, снабжая оружием те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, отправивших ракеты ВСУ.Российский лидер добавил, что передача Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса — это путь к очень серьезным проблемам. Подобные действия окончательно разрушат международные отношения и подорвут безопасность на планете, резюмировал он.

https://ria.ru/20240605/rossiya-1950715079.html

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в мире, россия, украина, иран, владимир путин, вооруженные силы украины, нато