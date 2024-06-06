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Россия приветствует преемственность курса руководства Боливии, заявил Путин - РИА Новости, 06.06.2024
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14:44 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/putin-1951013172.html
Россия приветствует преемственность курса руководства Боливии, заявил Путин
Россия приветствует преемственность курса руководства Боливии, заявил Путин - РИА Новости, 06.06.2024
Россия приветствует преемственность курса руководства Боливии, заявил Путин
Москва приветствует преемственность курса нынешнего руководства Боливии в отношении контактов с Россией, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:44
2024-06-06T14:44
россия
боливия
москва
владимир путин
луис арсе
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Москва приветствует преемственность курса нынешнего руководства Боливии в отношении контактов с Россией, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с боливийским коллегой Луисом Арсе. На российско-боливийских переговорах Путин отметил, что приоритетные цели сотрудничества России и Боливии были заложены еще при бывшем руководстве латиноамериканской страны. "Знаю, что вы во многом действуете так, как это было заложено еще вашими предшественниками, мы этому очень рады", - подчеркнул президент РФ.
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россия, боливия, москва, владимир путин, луис арсе
Россия, Боливия, Москва, Владимир Путин, Луис Арсе
Россия приветствует преемственность курса руководства Боливии, заявил Путин

Путин: Москва приветствует преемственность курса нынешнего руководства Боливии

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Боливии Луис Алберто Арсе Катакора
Президент Боливии Луис Алберто Арсе Катакора - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Eraldo Peres
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Москва приветствует преемственность курса нынешнего руководства Боливии в отношении контактов с Россией, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с боливийским коллегой Луисом Арсе.
На российско-боливийских переговорах Путин отметил, что приоритетные цели сотрудничества России и Боливии были заложены еще при бывшем руководстве латиноамериканской страны.
"Знаю, что вы во многом действуете так, как это было заложено еще вашими предшественниками, мы этому очень рады", - подчеркнул президент РФ.
Лама - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Главу Минсельхоза призвали отказаться от закупки в Боливии мяса ламы
12:08
 
РоссияБоливияМоскваВладимир ПутинЛуис Арсе
 
 
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