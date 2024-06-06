https://ria.ru/20240606/putin-1951013172.html

Россия приветствует преемственность курса руководства Боливии, заявил Путин

Россия приветствует преемственность курса руководства Боливии, заявил Путин - РИА Новости, 06.06.2024

Россия приветствует преемственность курса руководства Боливии, заявил Путин

Москва приветствует преемственность курса нынешнего руководства Боливии в отношении контактов с Россией, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:44

2024-06-06T14:44

2024-06-06T14:44

россия

боливия

москва

владимир путин

луис арсе

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Москва приветствует преемственность курса нынешнего руководства Боливии в отношении контактов с Россией, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с боливийским коллегой Луисом Арсе. На российско-боливийских переговорах Путин отметил, что приоритетные цели сотрудничества России и Боливии были заложены еще при бывшем руководстве латиноамериканской страны. "Знаю, что вы во многом действуете так, как это было заложено еще вашими предшественниками, мы этому очень рады", - подчеркнул президент РФ.

https://ria.ru/20240606/lama-1950946927.html

россия

боливия

москва

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2024

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россия, боливия, москва, владимир путин, луис арсе