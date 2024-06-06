https://ria.ru/20240606/putin-1951009070.html

Путин оценил товарооборот между Россией и Боливией

Путин оценил товарооборот между Россией и Боливией - РИА Новости, 06.06.2024

Путин оценил товарооборот между Россией и Боливией

Товарооборот России и Боливии в денежном выражении пока небольшой, но имеет хорошие тенденции к росту, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:32

2024-06-06T14:32

2024-06-06T14:57

россия

боливия

экономика

владимир путин

пмэф-2024

луис арсе

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Товарооборот России и Боливии в денежном выражении пока небольшой, но имеет хорошие тенденции к росту, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Боливии Луисом Арсе."Что касается двусторонних отношений, то они развиваются между Россией и Боливией на прочном фундаменте и учете интересов друг друга. Общий объем в денежном выражении товарооборота пока небольшой, но он имеет хорошие тенденции к росту. Рост за прошлый год составил, по-моему, два с лишним процента, два с половиной, по-моему", - сказал Путин.Арсе прибыл в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/arse-1951018218.html

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боливия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, боливия, экономика, владимир путин, луис арсе