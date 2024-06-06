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Путин оценил товарооборот между Россией и Боливией - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
14:32 06.06.2024 (обновлено: 14:57 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/putin-1951009070.html
Путин оценил товарооборот между Россией и Боливией
Путин оценил товарооборот между Россией и Боливией - РИА Новости, 06.06.2024
Путин оценил товарооборот между Россией и Боливией
Товарооборот России и Боливии в денежном выражении пока небольшой, но имеет хорошие тенденции к росту, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:32
2024-06-06T14:57
россия
боливия
экономика
владимир путин
пмэф-2024
луис арсе
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Товарооборот России и Боливии в денежном выражении пока небольшой, но имеет хорошие тенденции к росту, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Боливии Луисом Арсе.&quot;Что касается двусторонних отношений, то они развиваются между Россией и Боливией на прочном фундаменте и учете интересов друг друга. Общий объем в денежном выражении товарооборота пока небольшой, но он имеет хорошие тенденции к росту. Рост за прошлый год составил, по-моему, два с лишним процента, два с половиной, по-моему&quot;, - сказал Путин.Арсе прибыл в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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россия, боливия, экономика, владимир путин, луис арсе
Россия, Боливия, Экономика, Владимир Путин, ПМЭФ-2024, Луис Арсе
Путин оценил товарооборот между Россией и Боливией

Путин: товарооборот между Россией и Боливией имеет хорошие тенденции к росту

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Товарооборот России и Боливии в денежном выражении пока небольшой, но имеет хорошие тенденции к росту, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Боливии Луисом Арсе.
«

"Что касается двусторонних отношений, то они развиваются между Россией и Боливией на прочном фундаменте и учете интересов друг друга. Общий объем в денежном выражении товарооборота пока небольшой, но он имеет хорошие тенденции к росту. Рост за прошлый год составил, по-моему, два с лишним процента, два с половиной, по-моему", - сказал Путин.

Арсе прибыл в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Президент Боливии Луис Алберто Арсе Катакора - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Путин уверен, что президент Боливии внесет значимый вклад в проведение ПМЭФ
14:54
 
ПМЭФ-2024РоссияБоливияЭкономикаВладимир ПутинЛуис Арсе
 
 
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