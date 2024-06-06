https://ria.ru/20240606/putin-1950959769.html

"Ему достаточно". Американский сенатор честно высказался о Путине

"Ему достаточно". Американский сенатор честно высказался о Путине - РИА Новости, 06.06.2024

"Ему достаточно". Американский сенатор честно высказался о Путине

Президент России Владимир Путин хочется избавиться от американского оружия на Украине и защитить свою страну, заявил американский сенатор от штата Алабама Томми РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:38

2024-06-06T12:38

2024-06-06T12:38

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин хочется избавиться от американского оружия на Украине и защитить свою страну, заявил американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл, чьи слова передает Mediate."Ему не нужна Украина. Ему не нужна Европа. Черт возьми, да у него и так достаточно собственной земли. Он просто хочет убедиться, что на Украине нет оружия Соединенных Штатов, направленного на Москву", — цитируют журналисты слова политика.Табервилл также раскритиковал нынешнюю администрацию президента Джо Байдена, обвинив ее в отсутствии каких-либо навыков дипломатии, поскольку, по его словам, США следовало немедленно провести саммит с российским руководством после начала конфликта на Украине.В ходе Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что в письменном виде потребовал от Джо Байдена перестать поставлять Украине оружие, в результате чего боевые действия закончатся через несколько месяцев.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950925986.html

https://ria.ru/20240606/putin-1950911017.html

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в мире, украина, россия, сша, джо байден, владимир путин, нато, сергей лавров, политика