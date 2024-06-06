Рейтинг@Mail.ru
"Ему достаточно". Американский сенатор честно высказался о Путине - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/putin-1950959769.html
"Ему достаточно". Американский сенатор честно высказался о Путине
"Ему достаточно". Американский сенатор честно высказался о Путине - РИА Новости, 06.06.2024
"Ему достаточно". Американский сенатор честно высказался о Путине
Президент России Владимир Путин хочется избавиться от американского оружия на Украине и защитить свою страну, заявил американский сенатор от штата Алабама Томми РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:38
2024-06-06T12:38
в мире
украина
россия
сша
джо байден
владимир путин
нато
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950465400_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_03cb138222dfa41e500d140fea8a3324.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин хочется избавиться от американского оружия на Украине и защитить свою страну, заявил американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл, чьи слова передает Mediate."Ему не нужна Украина. Ему не нужна Европа. Черт возьми, да у него и так достаточно собственной земли. Он просто хочет убедиться, что на Украине нет оружия Соединенных Штатов, направленного на Москву", — цитируют журналисты слова политика.Табервилл также раскритиковал нынешнюю администрацию президента Джо Байдена, обвинив ее в отсутствии каких-либо навыков дипломатии, поскольку, по его словам, США следовало немедленно провести саммит с российским руководством после начала конфликта на Украине.В ходе Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что в письменном виде потребовал от Джо Байдена перестать поставлять Украине оружие, в результате чего боевые действия закончатся через несколько месяцев.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240606/ukraina-1950925986.html
https://ria.ru/20240606/putin-1950911017.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950465400_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_87939524694a8f67c27c1a26b00ca59f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, джо байден, владимир путин, нато, сергей лавров, политика
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО, Сергей Лавров, Политика
"Ему достаточно". Американский сенатор честно высказался о Путине

Сенатор Табервилл: Путин хочет избавиться от американского оружия на Украине

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин хочется избавиться от американского оружия на Украине и защитить свою страну, заявил американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл, чьи слова передает Mediate.
«
"Ему не нужна Украина. Ему не нужна Европа. Черт возьми, да у него и так достаточно собственной земли. Он просто хочет убедиться, что на Украине нет оружия Соединенных Штатов, направленного на Москву", — цитируют журналисты слова политика.
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Экс-командующий войсками НАТО сделал неожиданное признание об Украине
11:18
Табервилл также раскритиковал нынешнюю администрацию президента Джо Байдена, обвинив ее в отсутствии каких-либо навыков дипломатии, поскольку, по его словам, США следовало немедленно провести саммит с российским руководством после начала конфликта на Украине.
В ходе Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что в письменном виде потребовал от Джо Байдена перестать поставлять Украине оружие, в результате чего боевые действия закончатся через несколько месяцев.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
"Закончится плохо". В США забили тревогу из-за требования Путина к Байдену
10:40
 
В миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденВладимир ПутинНАТОСергей ЛавровПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала