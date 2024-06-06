https://ria.ru/20240606/putin-1950950864.html

В Кремле прокомментировали реакцию Токио на слова Путина

В Кремле прокомментировали реакцию Токио на слова Путина - РИА Новости, 06.06.2024

В Кремле прокомментировали реакцию Токио на слова Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал достаточно ожидаемой негативную реакцию Токио на слова президента РФ Владимира Путина об отсутствии условий... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:19

2024-06-06T12:19

2024-06-06T12:19

россия

япония

токио

дмитрий песков

владимир путин

есимаса хаяси

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал достаточно ожидаемой негативную реакцию Токио на слова президента РФ Владимира Путина об отсутствии условий для продолжения диалога по мирному договору между Россией и Японией. "Достаточно ожидаемая (реакция - ред.). Здесь наша позиция абсолютно понятна, она изложена главой государства", - сказал Песков журналистам на соответствующий вопрос. Ранее Путин заявил, что Россия не отказывается от возобновления диалога о мирном договоре с Японией, но только при создании соответствующих условий, прежде всего, со стороны партнеров. Кроме этого, российский президент напомнил, что официальный Токио присоединился к призывам добиться стратегического поражения РФ, что также является препятствием для продолжения диалога. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси, комментируя заявление президента России, заявил, что якобы попытки Москвы "переложить ответственность на японскую сторону являются крайне несправедливыми и категорически неприемлемыми".

https://ria.ru/20240524/soglashenie-1948210157.html

https://ria.ru/20240524/yaponiya-1948033495.html

россия

япония

токио

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россия, япония, токио, дмитрий песков, владимир путин, есимаса хаяси