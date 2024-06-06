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В Кремле прокомментировали реакцию Токио на слова Путина - РИА Новости, 06.06.2024
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12:19 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/putin-1950950864.html
В Кремле прокомментировали реакцию Токио на слова Путина
В Кремле прокомментировали реакцию Токио на слова Путина - РИА Новости, 06.06.2024
В Кремле прокомментировали реакцию Токио на слова Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал достаточно ожидаемой негативную реакцию Токио на слова президента РФ Владимира Путина об отсутствии условий... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:19
2024-06-06T12:19
россия
япония
токио
дмитрий песков
владимир путин
есимаса хаяси
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал достаточно ожидаемой негативную реакцию Токио на слова президента РФ Владимира Путина об отсутствии условий для продолжения диалога по мирному договору между Россией и Японией. "Достаточно ожидаемая (реакция - ред.). Здесь наша позиция абсолютно понятна, она изложена главой государства", - сказал Песков журналистам на соответствующий вопрос. Ранее Путин заявил, что Россия не отказывается от возобновления диалога о мирном договоре с Японией, но только при создании соответствующих условий, прежде всего, со стороны партнеров. Кроме этого, российский президент напомнил, что официальный Токио присоединился к призывам добиться стратегического поражения РФ, что также является препятствием для продолжения диалога. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси, комментируя заявление президента России, заявил, что якобы попытки Москвы "переложить ответственность на японскую сторону являются крайне несправедливыми и категорически неприемлемыми".
https://ria.ru/20240524/soglashenie-1948210157.html
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россия, япония, токио, дмитрий песков, владимир путин, есимаса хаяси
Россия, Япония, Токио, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Есимаса Хаяси
В Кремле прокомментировали реакцию Токио на слова Путина

Песков назвал реакцию Токио на слова Путина о мирном договоре ожидаемой

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Московский Кремль. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал достаточно ожидаемой негативную реакцию Токио на слова президента РФ Владимира Путина об отсутствии условий для продолжения диалога по мирному договору между Россией и Японией.
"Достаточно ожидаемая (реакция - ред.). Здесь наша позиция абсолютно понятна, она изложена главой государства", - сказал Песков журналистам на соответствующий вопрос.
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Ранее Путин заявил, что Россия не отказывается от возобновления диалога о мирном договоре с Японией, но только при создании соответствующих условий, прежде всего, со стороны партнеров. Кроме этого, российский президент напомнил, что официальный Токио присоединился к призывам добиться стратегического поражения РФ, что также является препятствием для продолжения диалога.
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси, комментируя заявление президента России, заявил, что якобы попытки Москвы "переложить ответственность на японскую сторону являются крайне несправедливыми и категорически неприемлемыми".
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РоссияЯпонияТокиоДмитрий ПесковВладимир ПутинЕсимаса Хаяси
 
 
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