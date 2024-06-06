https://ria.ru/20240606/putin-1950946350.html

Песков назвал заявление Путина по Украине предельно ясным

Песков назвал заявление Путина по Украине предельно ясным - РИА Новости, 06.06.2024

Песков назвал заявление Путина по Украине предельно ясным

Заявление президента РФ Владимира Путина про возможный ответ Москвы на поставку Киеву оружия для ударов по территории РФ прозрачно говорит о том, что ответ... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:08

2024-06-06T12:08

2024-06-06T12:13

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Заявление президента РФ Владимира Путина про возможный ответ Москвы на поставку Киеву оружия для ударов по территории РФ прозрачно говорит о том, что ответ России на подобные действия обязательно будет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Конечно нет. Президент сказал то, что хотел сказать. Это очень важное заявление. Заявление весьма прозрачно говорит о том, что поставки вооружения, которое будет стрелять по нам, не могут остаться без последствий. И эти последствия обязательно будут. Здесь все достаточно ясно, предельно ясно, поэтому это не нуждается в каком-то расширении", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли назвать конкретные регионы, которые подвержены риску, и страны.

https://ria.ru/20240606/putin-1950928996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, киев, украина, в мире