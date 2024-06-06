https://ria.ru/20240606/putin-1950946350.html
Песков назвал заявление Путина по Украине предельно ясным
Песков назвал заявление Путина по Украине предельно ясным - РИА Новости, 06.06.2024
Песков назвал заявление Путина по Украине предельно ясным
Заявление президента РФ Владимира Путина про возможный ответ Москвы на поставку Киеву оружия для ударов по территории РФ прозрачно говорит о том, что ответ... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:08
2024-06-06T12:08
2024-06-06T12:13
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Заявление президента РФ Владимира Путина про возможный ответ Москвы на поставку Киеву оружия для ударов по территории РФ прозрачно говорит о том, что ответ России на подобные действия обязательно будет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Конечно нет. Президент сказал то, что хотел сказать. Это очень важное заявление. Заявление весьма прозрачно говорит о том, что поставки вооружения, которое будет стрелять по нам, не могут остаться без последствий. И эти последствия обязательно будут. Здесь все достаточно ясно, предельно ясно, поэтому это не нуждается в каком-то расширении", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли назвать конкретные регионы, которые подвержены риску, и страны.
https://ria.ru/20240606/putin-1950928996.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, киев, украина, в мире
Россия, Киев, Украина, В мире
Песков назвал заявление Путина по Украине предельно ясным
Песков назвал слова Путина об ответе на поставки Украине оружия предельно ясными
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Заявление президента РФ Владимира Путина про возможный ответ Москвы на поставку Киеву оружия для ударов по территории РФ прозрачно говорит о том, что ответ России на подобные действия обязательно будет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Конечно нет. Президент сказал то, что хотел сказать. Это очень важное заявление. Заявление весьма прозрачно говорит о том, что поставки вооружения, которое будет стрелять по нам, не могут остаться без последствий. И эти последствия обязательно будут. Здесь все достаточно ясно, предельно ясно, поэтому это не нуждается в каком-то расширении", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли назвать конкретные регионы, которые подвержены риску, и страны.