https://ria.ru/20240606/putin-1950911173.html

Путин поблагодарил участников книжного фестиваля "Красная площадь"

Путин поблагодарил участников книжного фестиваля "Красная площадь" - РИА Новости, 06.06.2024

Путин поблагодарил участников книжного фестиваля "Красная площадь"

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам X книжного фестиваля "Красная площадь", отметив, что форум славится искренним радушием и... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:40

2024-06-06T10:40

2024-06-06T12:53

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам X книжного фестиваля "Красная площадь", отметив, что форум славится искренним радушием и гостеприимством, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Приветствую вас на X книжном фестивале "Красная площадь". Нынешний, юбилейный фестиваль приурочен ко Дню русского языка и к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Форум по праву славится искренним радушием и гостеприимством, обширной и насыщенной программой, которая объединяет на главной площади страны представителей литературного и издательского сообществ, библиотечного дела, научных и творческих кругов. И конечно, фестиваль – это всегда настоящий праздник для любителей чтения разных возрастов, профессий, увлечений", - говорится в сообщении.Путин выразил уверенность в том, что фестиваль, будучи масштабным и впечатляющим мероприятием, своим размахом привлечет внимание большого числа участников и гостей, порадует их книжными новинками, интересными и содержательными дискуссиями, встречами с известными писателями и поэтами."Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц. Эти лица или регионы намеренно не названы, но ими могут быть все, кто считает Пиндостан со товарищи своими врагами. Вне зависимости от их политических убеждений и международного признания. Их враг США, значит, нам они – друзья", - написал Медведев. Он пожелал, чтобы применение российских вооружений не названными пока "регионами" было "максимально разрушительным для их и наших противников". "И пусть горят в адском пламени "чувствительные объекты государств, поставляющих оружие Киеву". Горят вместе с теми, кто управляет ими. А мы будем радоваться их успешным ударам нашим оружием по нашим общим врагам!" - добавил он.

https://ria.ru/20240523/forum-1947803224.html

https://ria.ru/20240606/putintsarsoeselo-1950892886.html

https://ria.ru/20240219/germaniya-1928240945.html

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россия, сша, киев, дмитрий медведев, владимир путин