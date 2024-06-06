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Путин поблагодарил участников книжного фестиваля "Красная площадь" - РИА Новости, 06.06.2024
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Культура
 
10:40 06.06.2024 (обновлено: 12:53 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/putin-1950911173.html
Путин поблагодарил участников книжного фестиваля "Красная площадь"
Путин поблагодарил участников книжного фестиваля "Красная площадь" - РИА Новости, 06.06.2024
Путин поблагодарил участников книжного фестиваля "Красная площадь"
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам X книжного фестиваля "Красная площадь", отметив, что форум славится искренним радушием и... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:40
2024-06-06T12:53
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам X книжного фестиваля "Красная площадь", отметив, что форум славится искренним радушием и гостеприимством, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Приветствую вас на X книжном фестивале "Красная площадь". Нынешний, юбилейный фестиваль приурочен ко Дню русского языка и к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Форум по праву славится искренним радушием и гостеприимством, обширной и насыщенной программой, которая объединяет на главной площади страны представителей литературного и издательского сообществ, библиотечного дела, научных и творческих кругов. И конечно, фестиваль – это всегда настоящий праздник для любителей чтения разных возрастов, профессий, увлечений", - говорится в сообщении.Путин выразил уверенность в том, что фестиваль, будучи масштабным и впечатляющим мероприятием, своим размахом привлечет внимание большого числа участников и гостей, порадует их книжными новинками, интересными и содержательными дискуссиями, встречами с известными писателями и поэтами."Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц. Эти лица или регионы намеренно не названы, но ими могут быть все, кто считает Пиндостан со товарищи своими врагами. Вне зависимости от их политических убеждений и международного признания. Их враг США, значит, нам они – друзья", - написал Медведев. Он пожелал, чтобы применение российских вооружений не названными пока "регионами" было "максимально разрушительным для их и наших противников". "И пусть горят в адском пламени "чувствительные объекты государств, поставляющих оружие Киеву". Горят вместе с теми, кто управляет ими. А мы будем радоваться их успешным ударам нашим оружием по нашим общим врагам!" - добавил он.
https://ria.ru/20240523/forum-1947803224.html
https://ria.ru/20240606/putintsarsoeselo-1950892886.html
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Россия, США, Киев, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Культура
Путин поблагодарил участников книжного фестиваля "Красная площадь"

Путин: фестиваль "Красная площадь" славится искренним радушием и гостеприимством

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКнижный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль Красная площадь - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Книжный фестиваль "Красная площадь". Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам X книжного фестиваля "Красная площадь", отметив, что форум славится искренним радушием и гостеприимством, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас на X книжном фестивале "Красная площадь". Нынешний, юбилейный фестиваль приурочен ко Дню русского языка и к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Форум по праву славится искренним радушием и гостеприимством, обширной и насыщенной программой, которая объединяет на главной площади страны представителей литературного и издательского сообществ, библиотечного дела, научных и творческих кругов. И конечно, фестиваль – это всегда настоящий праздник для любителей чтения разных возрастов, профессий, увлечений", - говорится в сообщении.
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Путин выразил уверенность в том, что фестиваль, будучи масштабным и впечатляющим мероприятием, своим размахом привлечет внимание большого числа участников и гостей, порадует их книжными новинками, интересными и содержательными дискуссиями, встречами с известными писателями и поэтами.
"Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц. Эти лица или регионы намеренно не названы, но ими могут быть все, кто считает Пиндостан со товарищи своими врагами. Вне зависимости от их политических убеждений и международного признания. Их враг США, значит, нам они – друзья", - написал Медведев.
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Он пожелал, чтобы применение российских вооружений не названными пока "регионами" было "максимально разрушительным для их и наших противников".
"И пусть горят в адском пламени "чувствительные объекты государств, поставляющих оружие Киеву". Горят вместе с теми, кто управляет ими. А мы будем радоваться их успешным ударам нашим оружием по нашим общим врагам!" - добавил он.
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