https://ria.ru/20240606/putin-1950911017.html

"Закончится плохо". В США забили тревогу из-за требования Путина к Байдену

"Закончится плохо". В США забили тревогу из-за требования Путина к Байдену - РИА Новости, 06.06.2024

"Закончится плохо". В США забили тревогу из-за требования Путина к Байдену

Президент России Владимир Путин напрямую потребовал от американского лидера Джо Байдена прекратить снабжать ВСУ оружием, пишет бывший советник Пентагона Дуглас... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:40

2024-06-06T10:40

2024-06-06T15:26

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин напрямую потребовал от американского лидера Джо Байдена прекратить снабжать ВСУ оружием, пишет бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X."Путин повышает ставки: он прямо говорит Байдену, чтобы тот прекратил давать Украине оружие. Ничем хорошим это не закончится", — указал эксперт.В ходе Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что в письменном виде потребовал от Джо Байдена перестать поставлять Украине оружие, в результате чего боевые действия могут закончиться через несколько месяцев.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240606/zelenskiy-1950894882.html

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