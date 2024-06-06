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"Закончится плохо". В США забили тревогу из-за требования Путина к Байдену - РИА Новости, 06.06.2024
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10:40 06.06.2024 (обновлено: 15:26 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/putin-1950911017.html
"Закончится плохо". В США забили тревогу из-за требования Путина к Байдену
"Закончится плохо". В США забили тревогу из-за требования Путина к Байдену - РИА Новости, 06.06.2024
"Закончится плохо". В США забили тревогу из-за требования Путина к Байдену
Президент России Владимир Путин напрямую потребовал от американского лидера Джо Байдена прекратить снабжать ВСУ оружием, пишет бывший советник Пентагона Дуглас... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:40
2024-06-06T15:26
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джо байден
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин напрямую потребовал от американского лидера Джо Байдена прекратить снабжать ВСУ оружием, пишет бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X."Путин повышает ставки: он прямо говорит Байдену, чтобы тот прекратил давать Украине оружие. Ничем хорошим это не закончится", — указал эксперт.В ходе Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что в письменном виде потребовал от Джо Байдена перестать поставлять Украине оружие, в результате чего боевые действия могут закончиться через несколько месяцев.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240606/zelenskiy-1950894882.html
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в мире, украина, россия, москва, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, сергей лавров, нато, политика
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Сергей Лавров, НАТО, Политика
"Закончится плохо". В США забили тревогу из-за требования Путина к Байдену

Макгрегор: Путин напрямую потребовал от Байдена прекратить поставлять ВСУ оружие

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин напрямую потребовал от американского лидера Джо Байдена прекратить снабжать ВСУ оружием, пишет бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.
«
"Путин повышает ставки: он прямо говорит Байдену, чтобы тот прекратил давать Украине оружие. Ничем хорошим это не закончится", — указал эксперт.
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В ходе Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что в письменном виде потребовал от Джо Байдена перестать поставлять Украине оружие, в результате чего боевые действия могут закончиться через несколько месяцев.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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