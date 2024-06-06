https://ria.ru/20240606/putin-1950848974.html

Путин заявил, что не видит оснований для отказа от посещения Курил

Путин заявил, что не видит оснований для отказа от посещения Курил - РИА Новости, 06.06.2024

Путин заявил, что не видит оснований для отказа от посещения Курил

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не планирует посещать Курильские острова из-за занятости, но не видит оснований не делать этого в дальнейшем. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T00:56

2024-06-06T00:56

2024-06-06T02:52

россия

курильские острова

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не планирует посещать Курильские острова из-за занятости, но не видит оснований не делать этого в дальнейшем. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. "Не вижу оснований мне не посещать эти острова. Правда, честно говоря, я пока не планировал. В силу просто занятости вопросами другого характера", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240116/yaponiya-1921522107.html

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Путин: не понимаю, почему я должен стесняться посещать Курильские острова Путин заявил, что не понимает, почему он должен стесняться посещать Курилы, это часть РФ 2024-06-06T00:56 true PT2M51S

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россия, курильские острова, владимир путин