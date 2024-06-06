https://ria.ru/20240606/putin-1950848974.html
Путин заявил, что не видит оснований для отказа от посещения Курил
Путин заявил, что не видит оснований для отказа от посещения Курил - РИА Новости, 06.06.2024
Путин заявил, что не видит оснований для отказа от посещения Курил
Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не планирует посещать Курильские острова из-за занятости, но не видит оснований не делать этого в дальнейшем. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T00:56
2024-06-06T00:56
2024-06-06T02:52
россия
курильские острова
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не планирует посещать Курильские острова из-за занятости, но не видит оснований не делать этого в дальнейшем. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. "Не вижу оснований мне не посещать эти острова. Правда, честно говоря, я пока не планировал. В силу просто занятости вопросами другого характера", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Путин: не понимаю, почему я должен стесняться посещать Курильские острова
Путин заявил, что не понимает, почему он должен стесняться посещать Курилы, это часть РФ
2024-06-06T00:56
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россия, курильские острова, владимир путин
Россия, Курильские острова, Владимир Путин
Путин заявил, что не видит оснований для отказа от посещения Курил
Путин заявил, что не видит причин для отказа от посещения Курил, но пока занят
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не планирует посещать Курильские острова из-за занятости, но не видит оснований не делать этого в дальнейшем.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
"Не вижу оснований мне не посещать эти острова. Правда, честно говоря, я пока не планировал. В силу просто занятости вопросами другого характера", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.