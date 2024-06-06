Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил необходимость выстраивать отношения с "Талибаном"* - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
00:53 06.06.2024 (обновлено: 02:54 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/putin-1950848648.html
Путин отметил необходимость выстраивать отношения с "Талибаном"*
Путин отметил необходимость выстраивать отношения с "Талибаном"* - РИА Новости, 06.06.2024
Путин отметил необходимость выстраивать отношения с "Талибаном"*
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо выстраивать отношения с правительством "Талибана"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T00:53
2024-06-06T02:54
пмэф-2024
россия
афганистан
узбекистан
владимир путин
талибан
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950842086_0:130:2953:1791_1920x0_80_0_0_e83639846363e951cc56cc8c9c868e3a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо выстраивать отношения с правительством "Талибана"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), контакты есть. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран. "Надо выстраивать отношения с правительством "Талибана"*, и в целом, у нас контакты есть. Я знаю, что и Афганистан это развивает. Будем двигаться дальше, надо же как-то налаживать отношения с соседней страной, тем более, что у Узбекистана большая протяжённость границ", - сказал Путин в ходе встречи с главами международных информационных агентств. Он отметил, что нужно обеспечивать безопасность и развивать логистику. "Мы договорились, что обязательно будем вместе над этим работать, будем изучать эти возможности", - сказал Путин, обращаясь к генеральному директору УзА Абдусаиду Кучимову. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20240529/mid-1949044013.html
https://ria.ru/20240604/pmef-1950322465.html
россия
афганистан
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950842086_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c8ee90fac7c1a671730c700321453206.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, афганистан, узбекистан, владимир путин, талибан, оон
ПМЭФ-2024, Россия, Афганистан, Узбекистан, Владимир Путин, Талибан, ООН
Путин отметил необходимость выстраивать отношения с "Талибаном"*

Путин: необходимо выстраивать отношения с правительством "Талибана"

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств.
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств.. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо выстраивать отношения с правительством "Талибана"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), контакты есть.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
МИД сообщил о работе над программой пребывания делегации талибов в России
29 мая, 07:23
"Надо выстраивать отношения с правительством "Талибана"*, и в целом, у нас контакты есть. Я знаю, что и Афганистан это развивает. Будем двигаться дальше, надо же как-то налаживать отношения с соседней страной, тем более, что у Узбекистана большая протяжённость границ", - сказал Путин в ходе встречи с главами международных информационных агентств.
Он отметил, что нужно обеспечивать безопасность и развивать логистику.
"Мы договорились, что обязательно будем вместе над этим работать, будем изучать эти возможности", - сказал Путин, обращаясь к генеральному директору УзА Абдусаиду Кучимову.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Подготовка к ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
В МИД России опровергли сообщение, что талибы отказались ехать на ПМЭФ
4 июня, 09:29
 
ПМЭФ-2024РоссияАфганистанУзбекистанВладимир ПутинТалибанООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала