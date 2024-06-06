https://ria.ru/20240606/putin-1950848648.html

Путин отметил необходимость выстраивать отношения с "Талибаном"*

Путин отметил необходимость выстраивать отношения с "Талибаном"* - РИА Новости, 06.06.2024

Путин отметил необходимость выстраивать отношения с "Талибаном"*

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо выстраивать отношения с правительством "Талибана"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T00:53

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо выстраивать отношения с правительством "Талибана"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), контакты есть. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран. "Надо выстраивать отношения с правительством "Талибана"*, и в целом, у нас контакты есть. Я знаю, что и Афганистан это развивает. Будем двигаться дальше, надо же как-то налаживать отношения с соседней страной, тем более, что у Узбекистана большая протяжённость границ", - сказал Путин в ходе встречи с главами международных информационных агентств. Он отметил, что нужно обеспечивать безопасность и развивать логистику. "Мы договорились, что обязательно будем вместе над этим работать, будем изучать эти возможности", - сказал Путин, обращаясь к генеральному директору УзА Абдусаиду Кучимову. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20240529/mid-1949044013.html

https://ria.ru/20240604/pmef-1950322465.html

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россия, афганистан, узбекистан, владимир путин, талибан, оон