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США провели второй пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III - РИА Новости, 06.06.2024
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14:39 06.06.2024 (обновлено: 14:43 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/pusk-1951011093.html
США провели второй пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III
США провели второй пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III - РИА Новости, 06.06.2024
США провели второй пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III
США провели второй за несколько дней пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщила база космических сил США "Ванденберг". РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:39
2024-06-06T14:43
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. США провели второй за несколько дней пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщила база космических сил США "Ванденберг"."Неснаряженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III была выпущена в рамках оперативного испытания… 6 июня 2024 года", - говорится в пресс-релизе базы.Во вторник, 4 июня, США сообщали, что провели первый за последнее время тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
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сша, космос - риа наука, в мире
США, Космос - РИА Наука, В мире
США провели второй пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

США провели 2-ой за несколько дней пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

© Кадр трансляции запускаТестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
© Кадр трансляции запуска
Тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. США провели второй за несколько дней пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщила база космических сил США "Ванденберг".
«
"Неснаряженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III была выпущена в рамках оперативного испытания… 6 июня 2024 года", - говорится в пресс-релизе базы.
Во вторник, 4 июня, США сообщали, что провели первый за последнее время тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
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