https://ria.ru/20240606/pusk-1951011093.html

США провели второй пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

США провели второй пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III - РИА Новости, 06.06.2024

США провели второй пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

США провели второй за несколько дней пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщила база космических сил США "Ванденберг". РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:39

2024-06-06T14:39

2024-06-06T14:43

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. США провели второй за несколько дней пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщила база космических сил США "Ванденберг"."Неснаряженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III была выпущена в рамках оперативного испытания… 6 июня 2024 года", - говорится в пресс-релизе базы.Во вторник, 4 июня, США сообщали, что провели первый за последнее время тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

https://ria.ru/20240605/raketa-1950767125.html

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