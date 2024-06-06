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Стихотворение Пушкина впервые перевели на турецкий язык
Стихотворение Пушкина впервые перевели на турецкий язык - РИА Новости, 06.06.2024
Стихотворение Пушкина впервые перевели на турецкий язык
Посольство РФ в Анкаре представило вниманию турецких граждан перевод стихотворения Александра Сергеевича Пушкина "Клеветникам России", данная инициатива была... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:11
2024-06-06T16:11
2024-06-06T16:12
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анкара (провинция)
александр пушкин
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АНКАРА, 6 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре представило вниманию турецких граждан перевод стихотворения Александра Сергеевича Пушкина "Клеветникам России", данная инициатива была осуществлена в рамках мероприятий, приуроченных к 225-летию поэта. Об этом говорится в сообщении на всех социальных площадках диппредставительства."Представляем вашему вниманию стихотворение "Клеветникам России", написанное Александром Пушкиным в 1831 году, которое актуально и сегодня. Это стихотворение публикуется на турецком языке впервые! Мы благодарим поэта и писателя Атаола Бехрамоглу за ценную помощь в переводе стихотворения на турецкий язык", - говорится в сообщении. День русского языка и 225-летие поэта Александра Пушкина отмечаются 6 июня в России. В рамках подготовки к празднованию юбилея Пушкина в 2024 году были запланированы 75 основных мероприятий, 11 из которых уже состоялись, однако некоторые из них пройдут именно 6 июня – в день рождения "солнца русской поэзии".
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, анкара (провинция), александр пушкин
Россия, Анкара (провинция), Александр Пушкин
Стихотворение Пушкина впервые перевели на турецкий язык
Посольство в Анкаре представило перевод стихотворения "Клеветникам России"
АНКАРА, 6 июн - РИА Новости.
Посольство РФ в Анкаре представило вниманию турецких граждан перевод стихотворения Александра Сергеевича Пушкина "Клеветникам России", данная инициатива была осуществлена в рамках мероприятий, приуроченных к 225-летию поэта. Об этом говорится в сообщении
на всех социальных площадках диппредставительства.
"Представляем вашему вниманию стихотворение "Клеветникам России", написанное Александром Пушкиным в 1831 году, которое актуально и сегодня. Это стихотворение публикуется на турецком языке впервые! Мы благодарим поэта и писателя Атаола Бехрамоглу за ценную помощь в переводе стихотворения на турецкий язык", - говорится в сообщении.
День русского языка и 225-летие поэта Александра Пушкина отмечаются 6 июня в России. В рамках подготовки к празднованию юбилея Пушкина в 2024 году были запланированы 75 основных мероприятий, 11 из которых уже состоялись, однако некоторые из них пройдут именно 6 июня – в день рождения "солнца русской поэзии".