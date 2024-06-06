https://ria.ru/20240606/pushkin-1951057198.html

Стихотворение Пушкина впервые перевели на турецкий язык

Стихотворение Пушкина впервые перевели на турецкий язык - РИА Новости, 06.06.2024

Стихотворение Пушкина впервые перевели на турецкий язык

Посольство РФ в Анкаре представило вниманию турецких граждан перевод стихотворения Александра Сергеевича Пушкина "Клеветникам России", данная инициатива была... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:11

2024-06-06T16:11

2024-06-06T16:12

россия

анкара (провинция)

александр пушкин

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АНКАРА, 6 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре представило вниманию турецких граждан перевод стихотворения Александра Сергеевича Пушкина "Клеветникам России", данная инициатива была осуществлена в рамках мероприятий, приуроченных к 225-летию поэта. Об этом говорится в сообщении на всех социальных площадках диппредставительства."Представляем вашему вниманию стихотворение "Клеветникам России", написанное Александром Пушкиным в 1831 году, которое актуально и сегодня. Это стихотворение публикуется на турецком языке впервые! Мы благодарим поэта и писателя Атаола Бехрамоглу за ценную помощь в переводе стихотворения на турецкий язык", - говорится в сообщении. День русского языка и 225-летие поэта Александра Пушкина отмечаются 6 июня в России. В рамках подготовки к празднованию юбилея Пушкина в 2024 году были запланированы 75 основных мероприятий, 11 из которых уже состоялись, однако некоторые из них пройдут именно 6 июня – в день рождения "солнца русской поэзии".

https://ria.ru/20240606/romans-1950960166.html

россия

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, анкара (провинция), александр пушкин