https://ria.ru/20240606/pushilin-1950960026.html

Пушилин рассказал, когда ВС России смогут освободить Красноармейск

Пушилин рассказал, когда ВС России смогут освободить Красноармейск - РИА Новости, 06.06.2024

Пушилин рассказал, когда ВС России смогут освободить Красноармейск

Войска РФ смогут освободить Красноармейск, Краматорск, Славянск, когда подготовят наиболее выгодные позиции, заявил в интервью РИА Новости на Петербургском... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:39

2024-06-06T12:39

2024-06-06T12:39

пмэф-2024

красноармейск

краматорск

славянск

денис пушилин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Войска РФ смогут освободить Красноармейск, Краматорск, Славянск, когда подготовят наиболее выгодные позиции, заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава ДНР Денис Пушилин. "Мы также понимаем, что впереди предстоит освобождение крупных населенных пунктов, таких как Красноармейск, Константиновка, Краматорск, Славянск, и, конечно же, к этому должна быть ситуация готова, и сформированы непосредственно наиболее выгодные позиции. И дальше уже военное руководство определит, каким образом, с какой стороны, какую тактику применять к тому или иному населенному пункту с учетом того опыта, который уже появился - с учетом освобождения предыдущих населенных пунктов, включая и Мариуполь, и Авдеевку, и Артемовск, потому что везде применялись разные методы, разные подходы", - сказал Пушилин. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/pushilin-1950948014.html

красноармейск

краматорск

славянск

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красноармейск, краматорск, славянск, денис пушилин