https://ria.ru/20240606/pushilin-1950960026.html
Пушилин рассказал, когда ВС России смогут освободить Красноармейск
Пушилин рассказал, когда ВС России смогут освободить Красноармейск - РИА Новости, 06.06.2024
Пушилин рассказал, когда ВС России смогут освободить Красноармейск
Войска РФ смогут освободить Красноармейск, Краматорск, Славянск, когда подготовят наиболее выгодные позиции, заявил в интервью РИА Новости на Петербургском... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:39
2024-06-06T12:39
2024-06-06T12:39
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Войска РФ смогут освободить Красноармейск, Краматорск, Славянск, когда подготовят наиболее выгодные позиции, заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава ДНР Денис Пушилин. "Мы также понимаем, что впереди предстоит освобождение крупных населенных пунктов, таких как Красноармейск, Константиновка, Краматорск, Славянск, и, конечно же, к этому должна быть ситуация готова, и сформированы непосредственно наиболее выгодные позиции. И дальше уже военное руководство определит, каким образом, с какой стороны, какую тактику применять к тому или иному населенному пункту с учетом того опыта, который уже появился - с учетом освобождения предыдущих населенных пунктов, включая и Мариуполь, и Авдеевку, и Артемовск, потому что везде применялись разные методы, разные подходы", - сказал Пушилин. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/pushilin-1950948014.html
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красноармейск, краматорск, славянск, денис пушилин
ПМЭФ-2024, Красноармейск, Краматорск, Славянск, Денис Пушилин
Пушилин рассказал, когда ВС России смогут освободить Красноармейск
Пушилин: ВС России смогут освободить Красноармейск, Краматорск, Славянск
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Войска РФ смогут освободить Красноармейск, Краматорск, Славянск, когда подготовят наиболее выгодные позиции, заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы также понимаем, что впереди предстоит освобождение крупных населенных пунктов, таких как Красноармейск, Константиновка, Краматорск, Славянск, и, конечно же, к этому должна быть ситуация готова, и сформированы непосредственно наиболее выгодные позиции. И дальше уже военное руководство определит, каким образом, с какой стороны, какую тактику применять к тому или иному населенному пункту с учетом того опыта, который уже появился - с учетом освобождения предыдущих населенных пунктов, включая и Мариуполь, и Авдеевку, и Артемовск, потому что везде применялись разные методы, разные подходы", - сказал Пушилин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.