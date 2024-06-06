https://ria.ru/20240606/pushilin-1950948014.html

Пушилин заявил о продвижении российских войск в Часовом Яре

Пушилин заявил о продвижении российских войск в Часовом Яре - РИА Новости, 06.06.2024

Пушилин заявил о продвижении российских войск в Часовом Яре

Подразделения российских войск продолжают продвижение в Часовом Яре, освобождая этот населенный пункт, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин на... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:11

2024-06-06T12:11

2024-06-06T15:16

специальная военная операция на украине

россия

часов яр

денис пушилин

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донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Подразделения российских войск продолжают продвижение в Часовом Яре, освобождая этот населенный пункт, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума."В Часовом Яре мы видим, что наши подразделения продолжают продвижение и освобождение данного населенного пункта. Мы понимаем и видим, что это в тяжелых условиях происходит, но задача стоит, поэтому ребята ее реализовывают. Есть определенные успехи", — сказал он.Глава республики отметил при этом, что Министерство обороны регулярно и подробно информирует о событиях с фронта, "не забегая вперед"."И это происходит, чтобы не навредить ребятам, не раскрыть ту информацию, которая может быть использована противником", — уточнил Пушилин.Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он расположен на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР под контролем украинских сил — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских сил в направлении Часова Яра, бойцы действуют уже в черте города.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html

https://ria.ru/20240606/nablyudenie-1950863151.html

россия

часов яр

украина

донецкая народная республика

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россия, часов яр, денис пушилин, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы рф