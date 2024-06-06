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Пушилин заявил о продвижении российских войск в Часовом Яре - РИА Новости, 06.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:11 06.06.2024 (обновлено: 15:16 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/pushilin-1950948014.html
Пушилин заявил о продвижении российских войск в Часовом Яре
Пушилин заявил о продвижении российских войск в Часовом Яре - РИА Новости, 06.06.2024
Пушилин заявил о продвижении российских войск в Часовом Яре
Подразделения российских войск продолжают продвижение в Часовом Яре, освобождая этот населенный пункт, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин на... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:11
2024-06-06T15:16
специальная военная операция на украине
россия
часов яр
денис пушилин
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Подразделения российских войск продолжают продвижение в Часовом Яре, освобождая этот населенный пункт, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума.&quot;В Часовом Яре мы видим, что наши подразделения продолжают продвижение и освобождение данного населенного пункта. Мы понимаем и видим, что это в тяжелых условиях происходит, но задача стоит, поэтому ребята ее реализовывают. Есть определенные успехи&quot;, — сказал он.Глава республики отметил при этом, что Министерство обороны регулярно и подробно информирует о событиях с фронта, "не забегая вперед"."И это происходит, чтобы не навредить ребятам, не раскрыть ту информацию, которая может быть использована противником", — уточнил Пушилин.Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он расположен на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР под контролем украинских сил — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских сил в направлении Часова Яра, бойцы действуют уже в черте города.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html
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россия
часов яр
украина
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россия, часов яр, денис пушилин, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Часов Яр, Денис Пушилин, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Пушилин заявил о продвижении российских войск в Часовом Яре

Пушилин: ВС России продвигаются в Часовом Яре, продолжая его освобождение

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Подразделения российских войск продолжают продвижение в Часовом Яре, освобождая этот населенный пункт, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума.
«

"В Часовом Яре мы видим, что наши подразделения продолжают продвижение и освобождение данного населенного пункта. Мы понимаем и видим, что это в тяжелых условиях происходит, но задача стоит, поэтому ребята ее реализовывают. Есть определенные успехи", — сказал он.

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Часов Яр: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонПосмотреть
Глава республики отметил при этом, что Министерство обороны регулярно и подробно информирует о событиях с фронта, "не забегая вперед".
"И это происходит, чтобы не навредить ребятам, не раскрыть ту информацию, которая может быть использована противником", — уточнил Пушилин.
Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он расположен на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР под контролем украинских сил — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
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Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских сил в направлении Часова Яра, бойцы действуют уже в черте города.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧасов ЯрДенис ПушилинУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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