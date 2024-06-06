https://ria.ru/20240606/psaki-1950857012.html

Конгресс США вызвал Псаки для дачи показаний

Конгресс США вызвал Псаки для дачи показаний - РИА Новости, 06.06.2024

Конгресс США вызвал Псаки для дачи показаний

Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки должна явиться в конгресс США для дачи показаний в рамках расследования о выводе американских войск из Афганистана РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T03:32

2024-06-06T03:32

2024-06-06T12:04

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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки должна явиться в конгресс США для дачи показаний в рамках расследования о выводе американских войск из Афганистана в 2021 году, заявили в комитете по иностранным делам палаты представителей."Сегодня председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол отправил письмо адвокату бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, обостряя свой запрос на добровольную дачу показаний перед комитетом по катастрофическому выходу из Афганистана администрации Байдена или получение повестки", — указано в заявлении.Как уточняется, от Псаки требуют назначить день интервью не позднее 12 июня 2024 года. Маккол отмечает, что бывшая пресс-секретарь не дала "адекватного ответа" на предыдущий запрос, направленный ей 21 мая с просьбой явиться для дачи показаний под запись."Неуважение вашего клиента к моему запросу является оскорблением этого комитета и палаты представителей США", — добавил Маккол. От Псаки ждут до 12 июня подтверждения явки в конгресс 26 июня, 9 или 23 июля 2024 года."Надеюсь, что Псаки выберет явиться добровольно, иначе мне придется провести принудительный процесс", — предупредил глава комитета.Ранее американские СМИ сообщали, что комитет палаты представителей конгресса США по иностранным делам летом обнародует доклад о спешном выводе войск США из Афганистана, в ходе которого погибли 13 американских военнослужащих. Расследование комитета выявило расхождения между заявлениями президента США Джо Байдена и трактовкой, которую дают очевидцы событий 2021 года.Террорист-смертник ИГ* ("Исламское государство"*, запрещенная в России террористическая организация) подорвал себя в аэропорту Кабула 26 августа 2021 года — в разгар вывода американских войск из Афганистана. Этот взрыв унес жизни 13 военных США и более 170 афганцев, которые пытались покинуть страну после ее захвата талибами (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).В конце апреля телеканал CNN обнаружил видеоматериалы, которые, как утверждается, свидетельствуют, что некоторые жертвы теракта в аэропорту Кабула в августе 2021 года могли погибнуть не от взрыва, а от выстрелов американских солдат. После этого восемь членов конгресса США направили письмо главе Пентагона Ллойду Остину с призывом объяснить возможную причастность американских военнослужащих к гибели большого числа мирных жителей в ходе теракта в аэропорту Кабула.В ночь на 31 августа 2021 года американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещена в России** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20240308/morpekh-1931876473.html

https://ria.ru/20240105/napryazhennost-1919847194.html

https://ria.ru/20240329/biden-1936685919.html

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в мире, сша, афганистан, кабул (город), майкл маккол, джо байден, ллойд остин, талибан, оон, исламское государство*