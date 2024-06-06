https://ria.ru/20240606/programma-1951129920.html

Запущена всероссийская программа "Роза здоровья"

Запущена всероссийская программа "Роза здоровья" - РИА Новости, 06.06.2024

Запущена всероссийская программа "Роза здоровья"

Компания "Алцея" запустила социально-просветительскую программу "Роза здоровья", призванную напомнить о важности мер по укреплению женского репродуктивного... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:55

2024-06-06T18:55

2024-06-06T18:55

пресс-релизы

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МОСКВА, 6 июн - Пресс-служба компании "Алцея". Компания "Алцея" запустила социально-просветительскую программу "Роза здоровья", призванную напомнить о важности мер по укреплению женского репродуктивного здоровья. Она включает в себя множество направлений, одно из них — повышение осведомленности о возможных рисках развития "женских" онкологических заболеваний и способах их профилактики.О старте программы было объявлено в ходе конференции "Профилактика онкологических заболеваний женской репродуктивной системы", которая состоялась 5 июня в Москве.Злокачественные новообразования женских репродуктивных органов представляют серьезную проблему, отметил в ходе конференции вице-президент РОАГ, заведующий отделом научно-образовательных программ ФГБУ "НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова" Минздрава России Игорь Баранов. По его словам, на них приходится почти половина всех видов рака у женщин. При этом, как отмечает эксперт, ключом к снижению печальной статистики выступает своевременная диагностика предраковых состояний. Их раннее выявление и лечение помогает спасти множество жизней и в разы снизить расходы на здравоохранение.Президент Российской ассоциации маммологов, заведующая Национальным центром онкологии репродуктивных органов ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России Надежда Рожкова заострила внимание на теме рака молочной железы. Она также подчеркнула, что профилактика – главное условие предупреждения онкологических заболеваний молочной железы и женской репродуктивной системы в целом. Важное место в системе профилактики, по мнению эксперта, должен занимать здоровый образ жизни, подкрепленный регулярными скринингами не реже одного раза в год.Рак шейки матки, по данным ВОЗ, четвертый по распространенности вид рака у женщин. Ему предшествуют предраковые состояния, одно из которых - дисплазия шейки матки. Об этом рассказала в своем выступлении заместитель директора по науке ГБУЗ МО "МОНИИА" Нина Зароченцева. Она отметила, что во всем мире, согласно данным ВОЗ, зафиксировано 40 миллионов случаев цервикальных интраэпителиальных неоплазий (CIN) – предраковых состояний шейки матки, вызванных ВПЧ. При этом бороться с ними можно и нужно: в России есть эффективные хирургические методы и медикаментозные препараты с направленным действием против предраковых состояний на шейке матки с ВПЧ-инфекцией. Их своевременное применение помогает предотвратить переход предраковых состояний в онкологические.Одним из факторов риска развития онкологических заболеваний женской репродуктивной системы является дисбаланс эстрогенов, отметила в своем докладе врач-диетолог отделения гинекологической эндокринологии ФГБУ "НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова" Минздрава России Юлия Москвичева. Она подчеркнула, что соблюдение принципов рационального питания помогает поддерживать оптимальный гормональный баланс у женщин. Например, рекомендуется употреблять не менее 400 граммов овощей, фруктов и ягод в день, а также включать в рацион продукты, богатые витаминами группы В, фолиевой кислотой, витамином Е и магнием.Социально-просветительская программа "Роза здоровья" реализуется в нескольких направлениях: повышение осведомленности пациентов и врачей в вопросах профилактики заболеваний женской репродуктивной системы; поддержка благотворительных организаций, помогающих женщинам в борьбе с онкологическими заболеваниями; стимулирование диагностики.Партнером программы "Роза здоровья" выступило ООО "ДНКОМ".Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы