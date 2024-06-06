https://ria.ru/20240606/professiya-1951038053.html
В Минфине заявили о росте интереса молодежи к рабочим профессиям
В Минфине заявили о росте интереса молодежи к рабочим профессиям - РИА Новости, 06.06.2024
В Минфине заявили о росте интереса молодежи к рабочим профессиям
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сказал, в России наблюдается ренессанс интереса молодежи к высококвалифицированным рабочим профессиям. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:34
2024-06-06T15:34
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сказал, в России наблюдается ренессанс интереса молодежи к высококвалифицированным рабочим профессиям. "Сейчас, мне кажется, идет ренессанс интереса к высококвалифицированным рабочим профессиям. Мы видим, что действительно люди понимают, что уметь что-то хорошо делать руками - это также полезно, как сделать то же самое на экране", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ. По его словам, молодежь в настоящее время в том числе интересуется и идет в сферу, связанную с обработкой алмазов. "Мы видим, действительно, интерес - это не дежурные слова", - сказал он. Компания "Алроса" развила это направление и сейчас в Смоленске совместно с местным учебным заведением есть школа на базе производственного объединения "Кристалл", которое является опорным предприятием по огранке алмазов в России, напомнил он. "Видим приток очень хорошей молодежи", - сказал он, отметив, что интерес к отрасли молодые люди проявляют не только в Смоленске, но и в Москве. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240301/inostrantsy-1930588704.html
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россия, смоленск, москва, алексей моисеев, алроса, навигатор абитуриента
ПМЭФ-2024, Россия, Смоленск, Москва, Алексей Моисеев, Алроса, Навигатор абитуриента
В Минфине заявили о росте интереса молодежи к рабочим профессиям
Моисеев: отмечаем ренессанс интереса молодежи к рабочим профессиям
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сказал, в России наблюдается ренессанс интереса молодежи к высококвалифицированным рабочим профессиям.
«
"Сейчас, мне кажется, идет ренессанс интереса к высококвалифицированным рабочим профессиям. Мы видим, что действительно люди понимают, что уметь что-то хорошо делать руками - это также полезно, как сделать то же самое на экране", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.
По его словам, молодежь в настоящее время в том числе интересуется и идет в сферу, связанную с обработкой алмазов. "Мы видим, действительно, интерес - это не дежурные слова", - сказал он.
Компания "Алроса" развила это направление и сейчас в Смоленске совместно с местным учебным заведением есть школа на базе производственного объединения "Кристалл", которое является опорным предприятием по огранке алмазов в России, напомнил он.
"Видим приток очень хорошей молодежи", - сказал он, отметив, что интерес к отрасли молодые люди проявляют не только в Смоленске, но и в Москве.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.