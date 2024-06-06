https://ria.ru/20240606/professiya-1951038053.html

В Минфине заявили о росте интереса молодежи к рабочим профессиям

В Минфине заявили о росте интереса молодежи к рабочим профессиям - РИА Новости, 06.06.2024

В Минфине заявили о росте интереса молодежи к рабочим профессиям

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сказал, в России наблюдается ренессанс интереса молодежи к высококвалифицированным рабочим профессиям. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:34

2024-06-06T15:34

2024-06-06T16:07

пмэф-2024

россия

смоленск

москва

алексей моисеев

алроса

навигатор абитуриента

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951039754_0:66:3071:1793_1920x0_80_0_0_d95df0f819cc5b69517a34306edeacf3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сказал, в России наблюдается ренессанс интереса молодежи к высококвалифицированным рабочим профессиям. "Сейчас, мне кажется, идет ренессанс интереса к высококвалифицированным рабочим профессиям. Мы видим, что действительно люди понимают, что уметь что-то хорошо делать руками - это также полезно, как сделать то же самое на экране", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ. По его словам, молодежь в настоящее время в том числе интересуется и идет в сферу, связанную с обработкой алмазов. "Мы видим, действительно, интерес - это не дежурные слова", - сказал он. Компания "Алроса" развила это направление и сейчас в Смоленске совместно с местным учебным заведением есть школа на базе производственного объединения "Кристалл", которое является опорным предприятием по огранке алмазов в России, напомнил он. "Видим приток очень хорошей молодежи", - сказал он, отметив, что интерес к отрасли молодые люди проявляют не только в Смоленске, но и в Москве. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240301/inostrantsy-1930588704.html

https://ria.ru/20240217/professii-1927951548.html

россия

смоленск

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, смоленск, москва, алексей моисеев, алроса, навигатор абитуриента