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Вологодская область поддержит инвестиционные проекты "Русагрообъединения" - РИА Новости, 06.06.2024
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Вологодская область
 
16:48 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/proekty-1951060865.html
Вологодская область поддержит инвестиционные проекты "Русагрообъединения"
Вологодская область поддержит инвестиционные проекты "Русагрообъединения" - РИА Новости, 06.06.2024
Вологодская область поддержит инвестиционные проекты "Русагрообъединения"
Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов и управляющий партнер ООО "Русагрообъединение" Александр Пальора подписали соглашение о сотрудничестве и... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:48
2024-06-06T16:48
вологодская область
вологодская область
георгий филимонов
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов и управляющий партнер ООО "Русагрообъединение" Александр Пальора подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба регионального правительства. "Русагрообъединение" планирует привлечь около 3,9 миллиарда рублей на реализацию инвестиционных проектов. Это позволит создать порядка 200 новых рабочих мест за три года, увеличить объем производства яйца в два раза. Дополнительно ожидаем поступление налоговых платежей в областной бюджет в размере более 30 миллионов рублей", - приводит пресс-служба слова Филимонова. В частности, инвестиции ООО "Русагрообъединение" будут направлены на внедрение современных производственных технологий, строительство нового промышленного птицеводческого комплекса по производству перепелиного яйца и реализацию проекта по переработке отходов птицеводства. Со своей стороны, правительство Вологодской области готово обеспечивать условия деятельности предприятия и оказывать необходимую государственную поддержку. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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вологодская область, георгий филимонов, пмэф
Вологодская область, Вологодская область, Георгий Филимонов, ПМЭФ

Вологодская область поддержит инвестиционные проекты "Русагрообъединения"

© Фото : Правительство Вологодской областиВрио Губернатора Вологодской области Георгий Филимонов и управляющий партнер ООО "Русагрообъединение" Александр Пальора во время подписания соглашения
Врио Губернатора Вологодской области Георгий Филимонов и управляющий партнер ООО Русагрообъединение Александр Пальора во время подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Правительство Вологодской области
Врио Губернатора Вологодской области Георгий Филимонов и управляющий партнер ООО "Русагрообъединение" Александр Пальора во время подписания соглашения
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов и управляющий партнер ООО "Русагрообъединение" Александр Пальора подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба регионального правительства.
«
"Русагрообъединение" планирует привлечь около 3,9 миллиарда рублей на реализацию инвестиционных проектов. Это позволит создать порядка 200 новых рабочих мест за три года, увеличить объем производства яйца в два раза. Дополнительно ожидаем поступление налоговых платежей в областной бюджет в размере более 30 миллионов рублей", - приводит пресс-служба слова Филимонова.
В частности, инвестиции ООО "Русагрообъединение" будут направлены на внедрение современных производственных технологий, строительство нового промышленного птицеводческого комплекса по производству перепелиного яйца и реализацию проекта по переработке отходов птицеводства.
Со своей стороны, правительство Вологодской области готово обеспечивать условия деятельности предприятия и оказывать необходимую государственную поддержку.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Петербургский международный экономический форум
5 июня, 03:11
 
Вологодская областьВологодская областьГеоргий ФилимоновПМЭФ
 
 
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