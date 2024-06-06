https://ria.ru/20240606/proekty-1951060865.html

Вологодская область поддержит инвестиционные проекты "Русагрообъединения"

Вологодская область поддержит инвестиционные проекты "Русагрообъединения" - РИА Новости, 06.06.2024

Вологодская область поддержит инвестиционные проекты "Русагрообъединения"

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов и управляющий партнер ООО "Русагрообъединение" Александр Пальора подписали соглашение о сотрудничестве и... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:48

2024-06-06T16:48

2024-06-06T16:48

вологодская область

вологодская область

георгий филимонов

пмэф

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов и управляющий партнер ООО "Русагрообъединение" Александр Пальора подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба регионального правительства. "Русагрообъединение" планирует привлечь около 3,9 миллиарда рублей на реализацию инвестиционных проектов. Это позволит создать порядка 200 новых рабочих мест за три года, увеличить объем производства яйца в два раза. Дополнительно ожидаем поступление налоговых платежей в областной бюджет в размере более 30 миллионов рублей", - приводит пресс-служба слова Филимонова. В частности, инвестиции ООО "Русагрообъединение" будут направлены на внедрение современных производственных технологий, строительство нового промышленного птицеводческого комплекса по производству перепелиного яйца и реализацию проекта по переработке отходов птицеводства. Со своей стороны, правительство Вологодской области готово обеспечивать условия деятельности предприятия и оказывать необходимую государственную поддержку. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, георгий филимонов, пмэф