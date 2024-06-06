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"Экстра Синема" договорилась на ПМЭФ о развитии производства проекторов - РИА Новости, 06.06.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
17:34 06.06.2024 (обновлено: 17:40 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/proektory-1951094809.html
"Экстра Синема" договорилась на ПМЭФ о развитии производства проекторов
"Экстра Синема" договорилась на ПМЭФ о развитии производства проекторов - РИА Новости, 06.06.2024
"Экстра Синема" договорилась на ПМЭФ о развитии производства проекторов
Компания "Экстра Синема" Якутии подписала на ПМЭФ договор о привлечении 100 миллионов рублей на расширение производства проекторов собственной разработки,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:34
2024-06-06T17:40
республика саха (якутия)
технологии
россия
якутск
айсен николаев
владимир путин
дмитрий песков
фст
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Компания "Экстра Синема" Якутии подписала на ПМЭФ договор о привлечении 100 миллионов рублей на расширение производства проекторов собственной разработки, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее сообщалось о том, что проект "Экстра Синема" для кинофикации небольших населенных пунктов и домов культуры на территории Якутии реализуется с 2022 года. В республике оборудовано уже 30 кинозалов. Президент страны Владимир Путин в августе 2023 года поручил правительству РФ разработать и реализовать программу открытия кинозалов в малых населенных пунктах. "На полях Петербургского международного экономического форума состоялась церемония подписания инвестиционного соглашения между якутской компанией "Экстра Синема" и Фондом суверенных технологий НТИ (ФСТ). Сто миллионов рублей инвестиций будут направлены на расширение производства кинопроекторов собственной разработки", - рассказали в пресс-службе. Соглашение подписали Владимир Компанейщиков, возглавляющий ФСТ, и Петр Чиряев, генеральный директор "Экстра Синема". В церемонии подписания приняли участие глава Якутии Айсен Николаев и председатель Совета Фонда Национальной Технологической Инициативы Дмитрий Песков. "В ближайшее время мы откроем дополнительно 120 залов в небольших населенных пунктах, в том числе и в арктических... Мы благодарны НТИ за поддержку очень значимого для республики проекта. В Якутии сегодня формируется полноценная киноиндустрия со всеми ее составляющими: от съемок до проката. А благодаря проекторам "Экстра Синема" Якутия становится первым регионом в стране, где будет создана система кинопоказа, альтернативная западной", - приводятся слова Николаева. По словам Чиряева, цех создадут на территории первого в ДФО креативного кластера "Квартал Труда" в Якутске. Здесь будут производить до двух тысяч проекторов в год. После региональной стадии проект охватит дальневосточные регионы, далее - всю Россию. Проект "Экстра Синема" включен в указ президента РФ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". Компанейщиков заявил, что ФСТ делает важный вклад в развитие креативных индустрий страны. "Якутский кинематограф — яркое явление не только в масштабах России, но и за рубежом, а развитие отечественных технологий кинопроката создает лучшие возможности для всей российской киноиндустрии в целом", - отметил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230928/kino-1899131120.html
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Республика Саха (Якутия), Технологии, Россия, Якутск, Айсен Николаев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ФСТ, Республика Саха (Якутия), ПМЭФ

"Экстра Синема" договорилась на ПМЭФ о развитии производства проекторов

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства РС (Я)Компания "Экстра Синема" Якутии подписала на ПМЭФ договор о привлечении 100 миллионов рублей на расширение производства проекторов собственной разработки
Компания Экстра Синема Якутии подписала на ПМЭФ договор о привлечении 100 миллионов рублей на расширение производства проекторов собственной разработки
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства РС (Я)
Компания "Экстра Синема" Якутии подписала на ПМЭФ договор о привлечении 100 миллионов рублей на расширение производства проекторов собственной разработки
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Компания "Экстра Синема" Якутии подписала на ПМЭФ договор о привлечении 100 миллионов рублей на расширение производства проекторов собственной разработки, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее сообщалось о том, что проект "Экстра Синема" для кинофикации небольших населенных пунктов и домов культуры на территории Якутии реализуется с 2022 года. В республике оборудовано уже 30 кинозалов.
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Президент страны Владимир Путин в августе 2023 года поручил правительству РФ разработать и реализовать программу открытия кинозалов в малых населенных пунктах.
"На полях Петербургского международного экономического форума состоялась церемония подписания инвестиционного соглашения между якутской компанией "Экстра Синема" и Фондом суверенных технологий НТИ (ФСТ). Сто миллионов рублей инвестиций будут направлены на расширение производства кинопроекторов собственной разработки", - рассказали в пресс-службе.
Соглашение подписали Владимир Компанейщиков, возглавляющий ФСТ, и Петр Чиряев, генеральный директор "Экстра Синема". В церемонии подписания приняли участие глава Якутии Айсен Николаев и председатель Совета Фонда Национальной Технологической Инициативы Дмитрий Песков.
"В ближайшее время мы откроем дополнительно 120 залов в небольших населенных пунктах, в том числе и в арктических... Мы благодарны НТИ за поддержку очень значимого для республики проекта. В Якутии сегодня формируется полноценная киноиндустрия со всеми ее составляющими: от съемок до проката. А благодаря проекторам "Экстра Синема" Якутия становится первым регионом в стране, где будет создана система кинопоказа, альтернативная западной", - приводятся слова Николаева.
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По словам Чиряева, цех создадут на территории первого в ДФО креативного кластера "Квартал Труда" в Якутске. Здесь будут производить до двух тысяч проекторов в год. После региональной стадии проект охватит дальневосточные регионы, далее - всю Россию.
Проект "Экстра Синема" включен в указ президента РФ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
Компанейщиков заявил, что ФСТ делает важный вклад в развитие креативных индустрий страны. "Якутский кинематограф — яркое явление не только в масштабах России, но и за рубежом, а развитие отечественных технологий кинопроката создает лучшие возможности для всей российской киноиндустрии в целом", - отметил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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