https://ria.ru/20240606/proekt-1951101786.html

Власти Верхневолжья подписали соглашение о реализации нефтегазового проекта

Власти Верхневолжья подписали соглашение о реализации нефтегазового проекта - РИА Новости, 06.06.2024

Власти Верхневолжья подписали соглашение о реализации нефтегазового проекта

Правительство Тверской области и ООО "ГЕРС Технолоджи" подписали соглашение о реализации нового инвестпроекта в сфере нефтегазовой промышленности, сообщает... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:47

2024-06-06T17:47

2024-06-06T17:47

тверская область

технологии

тверь

игорь руденя

тверская область

пмэф

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Правительство Тверской области и ООО "ГЕРС Технолоджи" подписали соглашение о реализации нового инвестпроекта в сфере нефтегазовой промышленности, сообщает пресс-служба регионального правительства. Соглашение было подписано в четверг на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали губернатор региона Игорь Руденя и учредитель компании Илья Разумов. ООО "ГЕРС Технолоджи" производит оборудование для управления траекторией строительства скважин и каротажа в процессе бурения горизонтальных и наклонно-направленных нефтяных и газовых скважин, роторно-управляемых систем. Продукция компании входит в План мероприятий по импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения Российской Федерации. В пресс-службе добавили, что компания активно развивается на территории Тверской области. Так, первое соглашение, заключенное на ПМЭФ-2021 году, уже успешно реализовано. Под Тверью будет построен центр разработки и производства геофизического оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин – крупный высокотехнологичный производственный комплекс по выпуску уникальных буровых систем. В ходе реализации инвестпроекта было создано более 100 рабочих мест. Объем инвестиций составил свыше 1 миллиарда рублей. Новое соглашение предполагает дальнейшее развитие предприятия – расширение центра разработки и производства телеметрического оборудования и роторно-управляемых систем. Это позволит увеличить выпуск продукции по сравнению с текущими показателями в два раза – с 40 до 80 комплектов ежегодно. Реализация проекта рассчитана на 2024 -2028 годы. Предполагаемый объем инвестиций – 780 миллионов рублей. Планируется создание 90 рабочих мест. Также предусмотрено открытие Центра компетенций для подготовки и переподготовки нужных компании кадров. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, тверь, игорь руденя, тверская область, пмэф