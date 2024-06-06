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Венгрия выступила против обязательного призыва в армию на уровне ЕС
Венгрия выступила против обязательного призыва в армию на уровне ЕС - РИА Новости, 06.06.2024
Венгрия выступила против обязательного призыва в армию на уровне ЕС
Будапешт против обязательного призыва в армию на уровне Евросоюза, это способствует эскалации и нарушает суверенитет Венгрии, заявил РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:24
2024-06-06T11:24
2024-06-06T11:24
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Будапешт против обязательного призыва в армию на уровне Евросоюза, это способствует эскалации и нарушает суверенитет Венгрии, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Мы против любых мер, которые провоцируют риск эскалации. Мы не принимаем никакого вмешательства в наш суверенитет. Ни у кого нет права вводить призыв в других странах, это точно", - сказал Сийярто на полях ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, петер сийярто, евросоюз
ПМЭФ-2024, В мире, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз
Венгрия выступила против обязательного призыва в армию на уровне ЕС
Сийярто: обязательный призыв в армию на уровне ЕС нарушает суверенитет Венгрии
С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Будапешт против обязательного призыва в армию на уровне Евросоюза, это способствует эскалации и нарушает суверенитет Венгрии, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Мы против любых мер, которые провоцируют риск эскалации. Мы не принимаем никакого вмешательства в наш суверенитет. Ни у кого нет права вводить призыв в других странах, это точно", - сказал Сийярто на полях ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.