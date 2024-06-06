https://ria.ru/20240606/postol-1951182489.html

Экс-советник Пентагона рассказал, чем его удивили ВС России

Экс-советник Пентагона рассказал, чем его удивили ВС России - РИА Новости, 06.06.2024

Экс-советник Пентагона рассказал, чем его удивили ВС России

Армия России демонстрирует эффективное внедрение инновационных военных технологий в украинском конфликте, заявил профессор Массачусетского технологического... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T23:19

2024-06-06T23:19

2024-06-06T23:19

специальная военная операция на украине

россия

теодор постол

владимир путин

министерство обороны сша

массачусетский технологический институт

в мире

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Армия России демонстрирует эффективное внедрение инновационных военных технологий в украинском конфликте, заявил профессор Массачусетского технологического института (MIT), экс-советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Я поражен высоким уровнем инноваций, который российские военные продемонстрировали в развитии приемов ведения боя против украинцев и западного оружия. <…> Они наносят противнику гораздо больше урона, при этом оставаясь в наступательной позиции, чего обычно добиться не удается", — указал профессор.Постол также выразил восхищение тем, как российские военные смогли добиться превосходства в воздухе, заглушая украинские БПЛА с помощью РЭБ и истощая украинскую ПВО посредством дронов и планирующих бомб. Экс-советник Пентагона считает, что все эти приемы были реализованы с изяществом, точностью и правильным расчетом.Российская армия эффективно применяет дроны в зоне проведения специальной военной операции. Глава государства Владимир Путина отмечал, что в разработке беспилотных летательных аппаратов России важно опережать противника, так как это один из современных методов ведения вооруженной борьбы. Использование дронов связывает войска и корректирует их взаимодействие, делает работу более эффективной — и контрбатарейную борьбу, и разведку.Кроме того, ВС России также применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.

https://ria.ru/20240606/vsu-1951153985.html

https://ria.ru/20240606/saks-1951050940.html

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россия, теодор постол, владимир путин, министерство обороны сша, массачусетский технологический институт, в мире