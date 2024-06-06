Экс-советник Пентагона рассказал, чем его удивили ВС России
Постол: ВС России демонстрируют удивительные стратегические успехи на Украине
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России заряжают 152-мм самоходную пушку 2С5 "Гиацинт-С" для боевой работы по позициям ВСУ
Военнослужащие Вооруженных сил России заряжают 152-мм самоходную пушку 2С5 "Гиацинт-С" для боевой работы по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Армия России демонстрирует эффективное внедрение инновационных военных технологий в украинском конфликте, заявил профессор Массачусетского технологического института (MIT), экс-советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Я поражен высоким уровнем инноваций, который российские военные продемонстрировали в развитии приемов ведения боя против украинцев и западного оружия. <…> Они наносят противнику гораздо больше урона, при этом оставаясь в наступательной позиции, чего обычно добиться не удается", — указал профессор.
Постол также выразил восхищение тем, как российские военные смогли добиться превосходства в воздухе, заглушая украинские БПЛА с помощью РЭБ и истощая украинскую ПВО посредством дронов и планирующих бомб. Экс-советник Пентагона считает, что все эти приемы были реализованы с изяществом, точностью и правильным расчетом.
Российская армия эффективно применяет дроны в зоне проведения специальной военной операции. Глава государства Владимир Путина отмечал, что в разработке беспилотных летательных аппаратов России важно опережать противника, так как это один из современных методов ведения вооруженной борьбы. Использование дронов связывает войска и корректирует их взаимодействие, делает работу более эффективной — и контрбатарейную борьбу, и разведку.
Кроме того, ВС России также применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.