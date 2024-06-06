https://ria.ru/20240606/polupritsepy-1951173449.html

В Самарской области откроют завод по производству полуприцепов

В Самарской области откроют завод по производству полуприцепов - РИА Новости, 06.06.2024

В Самарской области откроют завод по производству полуприцепов

Соглашение о реализации инвестиционного проекта по сборочному производству полуприцепов на территории Самарской области подписано в рамках ПМЭФ-2024, сообщает... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T22:04

2024-06-06T22:04

2024-06-06T22:08

пмэф-2024

экономика

самарская область

вячеслав федорищев

россия

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САМАРА, 6 июн - РИА Новости. Соглашение о реализации инвестиционного проекта по сборочному производству полуприцепов на территории Самарской области подписано в рамках ПМЭФ-2024, сообщает пресс-служба облправительства. Соглашение подписано с ООО "Атлас Трейлер". Инвестор выкупил для этих целей площадку ООО "Феррони-Тольятти". По словам директора компании Сергея Звонова, на производстве будет создано 700 рабочих мест. "Запуск планируем в середине следующего года. Это будет полный цикл производства, локализован полностью в России, в Самарской области", - приводятся в сообщении его слова. Как отметил на церемонии подписания врио губернатора области Вячеслав Федорищев, это крупный проект в хорошей степени готовности. "Планы уже становятся действительностью. Мы через год приедем на площадку и будем открывать еще один крупный, серьезный завод в Самарской области. Это очень важно для экономики региона", - сказал он.

https://ria.ru/20240606/gazifikatsiya-1951174534.html

самарская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, самарская область, вячеслав федорищев, россия