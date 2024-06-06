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В Самарской области откроют завод по производству полуприцепов - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
22:04 06.06.2024 (обновлено: 22:08 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/polupritsepy-1951173449.html
В Самарской области откроют завод по производству полуприцепов
В Самарской области откроют завод по производству полуприцепов - РИА Новости, 06.06.2024
В Самарской области откроют завод по производству полуприцепов
Соглашение о реализации инвестиционного проекта по сборочному производству полуприцепов на территории Самарской области подписано в рамках ПМЭФ-2024, сообщает... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T22:04
2024-06-06T22:08
пмэф-2024
экономика
самарская область
вячеслав федорищев
россия
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САМАРА, 6 июн - РИА Новости. Соглашение о реализации инвестиционного проекта по сборочному производству полуприцепов на территории Самарской области подписано в рамках ПМЭФ-2024, сообщает пресс-служба облправительства. Соглашение подписано с ООО "Атлас Трейлер". Инвестор выкупил для этих целей площадку ООО "Феррони-Тольятти". По словам директора компании Сергея Звонова, на производстве будет создано 700 рабочих мест. "Запуск планируем в середине следующего года. Это будет полный цикл производства, локализован полностью в России, в Самарской области", - приводятся в сообщении его слова. Как отметил на церемонии подписания врио губернатора области Вячеслав Федорищев, это крупный проект в хорошей степени готовности. "Планы уже становятся действительностью. Мы через год приедем на площадку и будем открывать еще один крупный, серьезный завод в Самарской области. Это очень важно для экономики региона", - сказал он.
https://ria.ru/20240606/gazifikatsiya-1951174534.html
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экономика, самарская область, вячеслав федорищев, россия
ПМЭФ-2024, Экономика, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Россия

В Самарской области откроют завод по производству полуприцепов

© Фото: пресс-служба правительства Самарской областиСоглашение о реализации инвестиционного проекта по сборочному производству полуприцепов на территории Самарской области подписано в рамках ПМЭФ-2024
Соглашение о реализации инвестиционного проекта по сборочному производству полуприцепов на территории Самарской области подписано в рамках ПМЭФ-2024
© Фото: пресс-служба правительства Самарской области
Соглашение о реализации инвестиционного проекта по сборочному производству полуприцепов на территории Самарской области подписано в рамках ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
САМАРА, 6 июн - РИА Новости. Соглашение о реализации инвестиционного проекта по сборочному производству полуприцепов на территории Самарской области подписано в рамках ПМЭФ-2024, сообщает пресс-служба облправительства.
Соглашение подписано с ООО "Атлас Трейлер". Инвестор выкупил для этих целей площадку ООО "Феррони-Тольятти".
По словам директора компании Сергея Звонова, на производстве будет создано 700 рабочих мест. "Запуск планируем в середине следующего года. Это будет полный цикл производства, локализован полностью в России, в Самарской области", - приводятся в сообщении его слова.
Как отметил на церемонии подписания врио губернатора области Вячеслав Федорищев, это крупный проект в хорошей степени готовности.
"Планы уже становятся действительностью. Мы через год приедем на площадку и будем открывать еще один крупный, серьезный завод в Самарской области. Это очень важно для экономики региона", - сказал он.
врио губернатора области Вячеслав Федорищев и генеральный директор Газпром межрегионгаз Сергей Густов
Глава Самарской области обсудил на ПМЭФ планы газификации региона
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