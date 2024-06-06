В Самарской области откроют завод по производству полуприцепов
© Фото: пресс-служба правительства Самарской областиСоглашение о реализации инвестиционного проекта по сборочному производству полуприцепов на территории Самарской области подписано в рамках ПМЭФ-2024
© Фото: пресс-служба правительства Самарской области
Соглашение о реализации инвестиционного проекта по сборочному производству полуприцепов на территории Самарской области подписано в рамках ПМЭФ-2024
САМАРА, 6 июн - РИА Новости. Соглашение о реализации инвестиционного проекта по сборочному производству полуприцепов на территории Самарской области подписано в рамках ПМЭФ-2024, сообщает пресс-служба облправительства.
Соглашение подписано с ООО "Атлас Трейлер". Инвестор выкупил для этих целей площадку ООО "Феррони-Тольятти".
По словам директора компании Сергея Звонова, на производстве будет создано 700 рабочих мест. "Запуск планируем в середине следующего года. Это будет полный цикл производства, локализован полностью в России, в Самарской области", - приводятся в сообщении его слова.
Как отметил на церемонии подписания врио губернатора области Вячеслав Федорищев, это крупный проект в хорошей степени готовности.
"Планы уже становятся действительностью. Мы через год приедем на площадку и будем открывать еще один крупный, серьезный завод в Самарской области. Это очень важно для экономики региона", - сказал он.