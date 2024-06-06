https://ria.ru/20240606/polsha-1951010230.html
Президент Польши возмутился тем, что ему не доложили о стрельбе на границе
Президент Польши возмутился тем, что ему не доложили о стрельбе на границе - РИА Новости, 06.06.2024
Президент Польши возмутился тем, что ему не доложили о стрельбе на границе
Президент Польши Анджей Дуда возмутился тем, что ему не доложили о стрельбе солдат по нелегальным мигрантам на границе с Белоруссией. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:35
2024-06-06T14:35
2024-06-06T14:35
в мире
польша
белоруссия
анджей дуда
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ВАРШАВА, 6 июн - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда возмутился тем, что ему не доложили о стрельбе солдат по нелегальным мигрантам на границе с Белоруссией. Ранее скандал в Польше вызвали опубликованные польскими средствами массовой информации кадры с закованными в наручники военнослужащими, которых задержали за стрельбу по пытающимся нелегально пересечь польско-белорусскую границу. "Это что-то, что для меня очень возмутительно, а именно такая ситуация, что выстрелы на границе имели место два месяца тому назад. Из того, что я узнал, это произошло в марте. Почему на эту тему не было никакой информации? Почему ни я как главнокомандующий Вооруженными силами, ни Бюро национальной безопасности не были об этом проинформированы?" - сказал Дуда журналистам. "Была ли какая-то попытка сокрытия информации? Была ли попытка замести ситуацию под ковер при одновременном таком отношении к польским солдатам? Это очень возмутительно, и этот вопрос должен быть прояснен. Невозможно согласиться с тем, что такая информация главнокомандующему вооруженными силами и лицам, ответственным за безопасность Польши, не предоставляется немедленно", - добавил он. При этом Дуда отметил, что из-за отсутствия у него информации, он не смог встать на защиту солдат, стрелявших по нелегалам. "В таких ситуациях я чувствую ответственность за то, чтобы обеспечить защиту польским солдатам. Это также роль главнокомандующего Вооруженными силами. Но это возможно только тогда, когда такая информация вовремя поступает главнокомандующему Вооруженными силами. Я очень возмущен этой ситуацией", - сказал он. Ранее Дуда сообщил, что на понедельник созывает заседание Совета национальной безопасности республики для обсуждения произошедшего на границе. О случаях задержания солдат написал портал Onet, озаглавивший публикацию "Польские солдаты в наручниках на белорусской границе. Армия кипит". При этом события, о которых идет речь, произошли еще в конце марта - начале апреля, однако ранее происходящее тщательно скрывалось. По данным портала, инцидент произошел возле Дубиче-Церкевене, где позже, в конце мая, один из нелегалов нанес солдату тяжелое колотое ранение в живот. Как уточняет портал, когда мигранты перешли границу, а выстрелы в воздух их не остановили, бойцы 1-й Варшавской бронетанковой бригады в целях самообороны начали стрелять по земле, часть из 43 выпущенных пуль попала в изгородь. Onet также приводит слова солдата, утверждающего, что "троих парней из роты увезли в наручниках, как бандитов", в отношении двоих из них были возбуждены дела, и они были освобождены из-под стражи, лишь когда друзья из батальона собрали деньги на адвоката. Собеседник портала обвинил командиров в том, что они не заинтересованы в помощи солдатам. Как подтвердили в минобороны, военнослужащим предъявлены обвинения в создании угрозы жизни и здоровью людей и превышения полномочий. Они были отстранены от исполнения своих обязанностей. Им грозит до трех лет лишения свободы. При этом глава ведомства осудил происходящее. В минобороны отметили, что командиры не запрещают применять огнестрельное оружие солдатам, которые только за май произвели более 700 предупредительных выстрелов. Военнослужащие, отправляемые на границу, проходят дополнительную подготовку по специфике действий в приграничной зоне. На данный момент там несут службу более 6 тысяч военных.
https://ria.ru/20240606/polsha-1950988424.html
https://ria.ru/20240606/polsha-1950898359.html
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в мире, польша, белоруссия, анджей дуда
В мире, Польша, Белоруссия, Анджей Дуда
Президент Польши возмутился тем, что ему не доложили о стрельбе на границе
Дуда заявил, что ему не доложили о стрельбе солдат по мигрантам
ВАРШАВА, 6 июн - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда возмутился тем, что ему не доложили о стрельбе солдат по нелегальным мигрантам на границе с Белоруссией.
Ранее скандал в Польше вызвали опубликованные польскими средствами массовой информации кадры с закованными в наручники военнослужащими, которых задержали за стрельбу по пытающимся нелегально пересечь польско-белорусскую границу.
"Это что-то, что для меня очень возмутительно, а именно такая ситуация, что выстрелы на границе имели место два месяца тому назад. Из того, что я узнал, это произошло в марте. Почему на эту тему не было никакой информации? Почему ни я как главнокомандующий Вооруженными силами, ни Бюро национальной безопасности не были об этом проинформированы?" - сказал Дуда журналистам.
"Была ли какая-то попытка сокрытия информации? Была ли попытка замести ситуацию под ковер при одновременном таком отношении к польским солдатам? Это очень возмутительно, и этот вопрос должен быть прояснен. Невозможно согласиться с тем, что такая информация главнокомандующему вооруженными силами и лицам, ответственным за безопасность Польши, не предоставляется немедленно", - добавил он.
При этом Дуда отметил, что из-за отсутствия у него информации, он не смог встать на защиту солдат, стрелявших по нелегалам.
"В таких ситуациях я чувствую ответственность за то, чтобы обеспечить защиту польским солдатам. Это также роль главнокомандующего Вооруженными силами. Но это возможно только тогда, когда такая информация вовремя поступает главнокомандующему Вооруженными силами. Я очень возмущен этой ситуацией", - сказал он.
Ранее Дуда сообщил, что на понедельник созывает заседание Совета национальной безопасности республики для обсуждения произошедшего на границе.
О случаях задержания солдат написал портал Onet, озаглавивший публикацию "Польские солдаты в наручниках на белорусской границе. Армия кипит". При этом события, о которых идет речь, произошли еще в конце марта - начале апреля, однако ранее происходящее тщательно скрывалось. По данным портала, инцидент произошел возле Дубиче-Церкевене, где позже, в конце мая, один из нелегалов нанес солдату тяжелое колотое ранение в живот.
Как уточняет портал, когда мигранты перешли границу, а выстрелы в воздух их не остановили, бойцы 1-й Варшавской бронетанковой бригады в целях самообороны начали стрелять по земле, часть из 43 выпущенных пуль попала в изгородь.
Onet также приводит слова солдата, утверждающего, что "троих парней из роты увезли в наручниках, как бандитов", в отношении двоих из них были возбуждены дела, и они были освобождены из-под стражи, лишь когда друзья из батальона собрали деньги на адвоката. Собеседник портала обвинил командиров в том, что они не заинтересованы в помощи солдатам.
Как подтвердили в минобороны, военнослужащим предъявлены обвинения в создании угрозы жизни и здоровью людей и превышения полномочий. Они были отстранены от исполнения своих обязанностей. Им грозит до трех лет лишения свободы. При этом глава ведомства осудил происходящее.
В минобороны отметили, что командиры не запрещают применять огнестрельное оружие солдатам, которые только за май произвели более 700 предупредительных выстрелов. Военнослужащие, отправляемые на границу, проходят дополнительную подготовку по специфике действий в приграничной зоне. На данный момент там несут службу более 6 тысяч военных.