https://ria.ru/20240606/polsha-1950979586.html

В Польше потребовали отставки министров из-за задержания солдат

В Польше потребовали отставки министров из-за задержания солдат - РИА Новости, 06.06.2024

В Польше потребовали отставки министров из-за задержания солдат

Польское объединение националистов и евроскептиков "Конфедерация" требует отставки министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша и министра юстиции,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:18

2024-06-06T13:18

2024-06-06T13:18

в мире

польша

кшиштоф босак

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ВАРШАВА, 6 июн - РИА Новости. Польское объединение националистов и евроскептиков "Конфедерация" требует отставки министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша и министра юстиции, генерального прокурора Адами Боднара из-за задержаний стрелявших по мигрантам солдат, заявил журналистам вице-спикер сейма Польши от "Конфедерации" Кшиштоф Босак. "Это настолько скандальная ситуация, что трудно найти приличные слова, чтобы описать то, как солдатам выдают оружие, но запрещают его применять или не дают ясных инструкций. Время поставить вопрос, не являются ли последние случаи нападения на солдат, а один из них, по нашей информации, до сих пор борется за жизнь, следствием нездоровых решений министра Боднара, министра внутренних дел и министра национальной обороны", - сказал Босак. "Мы в "Конфедерации" стоим на стороне людей в мундирах. Независимо от результатов расследования, а именно, знали и скрывали или не знали об этом деле министр Косиняк-Камыш и министр Боднар, мы требуем их отставки. Вы не годитесь для того, чтобы руководить министерством обороны и министерством юстиции", - добавил он. При этом Басак от имени "Конфедерации" предложил юридическую помощь всем солдатам, которые пострадали в подобных ситуациях. Ранее скандал в Польше вызвали опубликованные польскими средствами массовой информации кадры с закованными в наручники военнослужащими, которых задержали за стрельбу по пытающимся нелегально пересечь польско-белорусскую границу. О случаях арестов солдат написал портал Onet, озаглавивший публикацию "Польские солдаты в наручниках на белорусской границе. Армия кипит". При этом события, о которых идет речь, произошли еще в конце марта - начале апреля, однако ранее происходящее тщательно скрывалось. По данным портала, инцидент произошел возле Дубиче-Церкевене, где позже, в конце мая, один из нелегалов нанес солдату тяжелое колотое ранение в живот. Как уточняет портал, когда мигранты перешли границу, а выстрелы в воздух их не остановили, бойцы 1-й Варшавской бронетанковой бригады в целях самообороны начали стрелять по земле, часть из 43 выпущенных пуль попала в изгородь. Как подтвердили в минобороны, военнослужащим предъявлены обвинения в создании угрозы жизни и здоровью людей и превышения полномочий. Они были отстранены от исполнения своих обязанностей. Им грозит до трех лет лишения свободы. При этом глава ведомства осудил происходящее. В минобороны отметили, что командиры не запрещают применять огнестрельное оружие солдатам, которые только за май произвели более 700 предупредительных выстрелов. Военнослужащие, отправляемые на границу, проходят дополнительную подготовку по специфике действий в приграничной зоне. На данный момент там несут службу более 6 тысяч военных.

https://ria.ru/20240328/general-1936280017.html

https://ria.ru/20240606/polsha-1950964233.html

https://ria.ru/20240606/polsha-1950953971.html

польша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, кшиштоф босак