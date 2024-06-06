https://ria.ru/20240606/polsha-1950964233.html
Минобороны Польши поддержало солдат, стрелявших по нелегальным мигрантам
Минобороны Польши поддержало солдат, стрелявших по нелегальным мигрантам - РИА Новости, 06.06.2024
Минобороны Польши поддержало солдат, стрелявших по нелегальным мигрантам
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш встал на сторону солдат, стрелявших по нелегальным мигрантам на границе с Белоруссией. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:50
2024-06-06T12:50
2024-06-06T13:17
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ВАРШАВА, 6 июн - РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш встал на сторону солдат, стрелявших по нелегальным мигрантам на границе с Белоруссией. Ранее скандал в Польше вызвали опубликованные польскими средствами массовой информации кадры с закованными в наручники военнослужащими, которых задержали за стрельбу по пытающимся нелегально пересечь польско-белорусскую границу. "Я верю в польских солдат. Я всегда нахожусь на стороне солдат. Я думаю, что все солдаты Войска польского сегодня нуждаются в солидарности", - сказал Косиняк-Камыш на пресс-конференции в четверг в Варшаве. При этом он отметил, что только в минувшем мае польские военные произвели около 700 предупредительных выстрелов. "Солдаты на границе могут применять оружие. Это определено в правилах, которые тем не менее, нуждаются в изменениях", - заявил министр. О случаях арестов солдат написал портал Onet, озаглавивший публикацию "Польские солдаты в наручниках на белорусской границе. Армия кипит". При этом события, о которых идет речь, произошли еще в конце марта - начале апреля, однако ранее происходящее тщательно скрывалось. По данным портала, инцидент произошел возле Дубиче-Церкевене, где позже, в конце мая, один из нелегалов нанес солдату тяжелое колотое ранение в живот. Как уточняет портал, когда мигранты перешли границу, а выстрелы в воздух их не остановили, бойцы 1-й Варшавской бронетанковой бригады в целях самообороны начали стрелять по земле, часть из 43 выпущенных пуль попала в изгородь. Onet также приводит слова солдата, утверждающего, что "троих парней из роты увезли в наручниках, как бандитов", в отношении двоих из них были возбуждены дела, и они были освобождены из-под стражи, лишь когда друзья из батальона собрали деньги на адвоката. Собеседник портала обвинил командиров в том, что они не заинтересованы в помощи солдатам. Как подтвердили в минобороны, военнослужащим предъявлены обвинения в создании угрозы жизни и здоровью людей и превышения полномочий. Они были отстранены от исполнения своих обязанностей. Им грозит до трех лет лишения свободы. При этом глава ведомства осудил происходящее. В минобороны отметили, что командиры не запрещают применять огнестрельное оружие солдатам, которые только за май произвели более 700 предупредительных выстрелов. Военнослужащие, отправляемые на границу, проходят дополнительную подготовку по специфике действий в приграничной зоне. На данный момент там несут службу более 6 тысяч военных.
https://ria.ru/20240606/granitsy-1950946533.html
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в мире, польша, белоруссия, варшава
В мире, Польша, Белоруссия, Варшава
Минобороны Польши поддержало солдат, стрелявших по нелегальным мигрантам
Косиняк-Камыш поддержал солдат, стрелявших по нелегальным мигрантам на границе
ВАРШАВА, 6 июн - РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш встал на сторону солдат, стрелявших по нелегальным мигрантам на границе с Белоруссией.
Ранее скандал в Польше вызвали опубликованные польскими средствами массовой информации кадры с закованными в наручники военнослужащими, которых задержали за стрельбу по пытающимся нелегально пересечь польско-белорусскую границу.
"Я верю в польских солдат. Я всегда нахожусь на стороне солдат. Я думаю, что все солдаты Войска польского сегодня нуждаются в солидарности", - сказал Косиняк-Камыш на пресс-конференции в четверг в Варшаве
.
При этом он отметил, что только в минувшем мае польские военные произвели около 700 предупредительных выстрелов.
"Солдаты на границе могут применять оружие. Это определено в правилах, которые тем не менее, нуждаются в изменениях", - заявил министр.
О случаях арестов солдат написал портал Onet, озаглавивший публикацию "Польские солдаты в наручниках на белорусской границе. Армия кипит". При этом события, о которых идет речь, произошли еще в конце марта - начале апреля, однако ранее происходящее тщательно скрывалось. По данным портала, инцидент произошел возле Дубиче-Церкевене, где позже, в конце мая, один из нелегалов нанес солдату тяжелое колотое ранение в живот.
Как уточняет портал, когда мигранты перешли границу, а выстрелы в воздух их не остановили, бойцы 1-й Варшавской бронетанковой бригады в целях самообороны начали стрелять по земле, часть из 43 выпущенных пуль попала в изгородь.
Onet также приводит слова солдата, утверждающего, что "троих парней из роты увезли в наручниках, как бандитов", в отношении двоих из них были возбуждены дела, и они были освобождены из-под стражи, лишь когда друзья из батальона собрали деньги на адвоката. Собеседник портала обвинил командиров в том, что они не заинтересованы в помощи солдатам.
Как подтвердили в минобороны, военнослужащим предъявлены обвинения в создании угрозы жизни и здоровью людей и превышения полномочий. Они были отстранены от исполнения своих обязанностей. Им грозит до трех лет лишения свободы. При этом глава ведомства осудил происходящее.
В минобороны отметили, что командиры не запрещают применять огнестрельное оружие солдатам, которые только за май произвели более 700 предупредительных выстрелов. Военнослужащие, отправляемые на границу, проходят дополнительную подготовку по специфике действий в приграничной зоне. На данный момент там несут службу более 6 тысяч военных.