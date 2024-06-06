https://ria.ru/20240606/polsha-1950953971.html

Премьер Польши выступил против ареста солдат, стрелявших по мигрантам

Премьер Польши выступил против ареста солдат, стрелявших по мигрантам - РИА Новости, 06.06.2024

Премьер Польши выступил против ареста солдат, стрелявших по мигрантам

Премьер Польши на своей странице на платформе Х высказался против ареста солдат, стрелявших по нелегальным мигрантам на границе с Белоруссией. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:25

2024-06-06T12:25

2024-06-06T12:25

в мире

польша

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/97/1555799758_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_60ed76779b2196adda98fd9a09d7d92b.jpg

ВАРШАВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер Польши на своей странице на платформе Х высказался против ареста солдат, стрелявших по нелегальным мигрантам на границе с Белоруссией. Ранее скандал в Польше вызвали опубликованные польскими средствами массовой информации кадры с закованными в наручники военнослужащими, которых задержали за стрельбу по пытающимся нелегально пересечь польско-белорусскую границу. "Я получил доклад министра национальной обороны. Поведение прокуратуры и Военной жандармерии по отношению к нашим солдатам вызывает у людей обоснованную обеспокоенность и гнев", - написал Туск. Он добавил, что требует кадровых решений в связи с произошедшим. "Ожидаю быстрых организационных, юридических и кадровых выводов и решений", - написал премьер. О случаях арестов солдат написал портал Onet, озаглавивший публикацию "Польские солдаты в наручниках на белорусской границе. Армия кипит". При этом события, о которых идет речь, произошли еще в конце марта - начале апреля, однако ранее происходящее тщательно скрывалось. По данным портала, инцидент произошел возле Дубиче-Церкевене, где позже, в конце мая, один из нелегалов нанес солдату тяжелое колотое ранение в живот. Как уточняет портал, когда мигранты перешли границу, а выстрелы в воздух их не остановили, бойцы 1-й Варшавской бронетанковой бригады в целях самообороны начали стрелять по земле, часть из 43 выпущенных пуль попала в изгородь. Onet также приводит слова солдата, утверждающего, что "троих парней из роты увезли в наручниках, как бандитов", в отношении двоих из них были возбуждены дела, и они были освобождены из-под стражи, лишь когда друзья из батальона собрали деньги на адвоката. Собеседник портала обвинил командиров в том, что они не заинтересованы в помощи солдатам. Как подтвердили в минобороны, военнослужащим предъявлены обвинения в создании угрозы жизни и здоровью людей и превышения полномочий. Они были отстранены от исполнения своих обязанностей. Им грозит до трех лет лишения свободы. При этом глава ведомства осудил происходящее. В минобороны отметили, что командиры не запрещают применять огнестрельное оружие солдатам, которые только за май произвели более 700 предупредительных выстрелов. Военнослужащие, отправляемые на границу, проходят дополнительную подготовку по специфике действий в приграничной зоне. На данный момент там несут службу более 6 тысяч военных.

https://ria.ru/20240604/polsha-1950335851.html

https://ria.ru/20240606/polsha-1950898359.html

https://ria.ru/20240605/polsha-1950592959.html

польша

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, белоруссия