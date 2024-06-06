https://ria.ru/20240606/polsha-1950898359.html

В Польше вспыхнул скандал из-за задержаний солдат

В Польше вспыхнул скандал из-за задержаний солдат - РИА Новости, 06.06.2024

В Польше вспыхнул скандал из-за задержаний солдат

Опубликованные польскими средствами массовой информации кадры с закованными в наручники военнослужащими, которых задержали за стрельбу по пытающимся нелегально... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:03

2024-06-06T10:03

2024-06-06T10:03

в мире

министерство обороны польши

польша

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ВАРШАВА, 6 июня - РИА Новости. Опубликованные польскими средствами массовой информации кадры с закованными в наручники военнослужащими, которых задержали за стрельбу по пытающимся нелегально пересечь польско-белорусскую границу, спровоцировали скандал в стране, на ситуацию отреагировало министерство обороны Польши. О случаях арестов солдат написал портал Onet, озаглавивший публикацию "Польские солдаты в наручниках на белорусской границе. Армия кипит". При этом события, о которых идет речь, произошли еще в конце марта - начале апреля, однако ранее происходящее тщательно скрывалось. По данным портала, инцидент произошел возле Дубиче-Церкевене, где позже, в конце мая, один из нелегалов нанес солдату тяжелое колотое ранение в живот. Как уточняет портал, когда мигранты перешли границу, а выстрелы в воздух их не остановили, бойцы 1-й Варшавской бронетанковой бригады в целях самообороны начали стрелять по земле, часть из 43 выпущенных пуль попала в изгородь. "Мигранты, наконец, уходят. Когда ситуация взята под контроль, вмешивается пограничная служба. Однако ее сотрудники не благодарят солдат за вытеснение мигрантов, а уведомляют военную полицию", - рассказал о происшествии портал. Onet также приводит слова солдата, утверждающего, что "троих парней из роты увезли в наручниках, как бандитов", в отношении двоих из них были возбуждены дела, и они были освобождены из-под стражи, лишь когда друзья из батальона собрали деньги на адвоката. Собеседник портала обвинил командиров в том, что они не заинтересованы в помощи солдатам. Как подтвердили в минобороны, военнослужащим предъявлены обвинения в создании угрозы жизни и здоровью людей и превышения полномочий. Они были отстранены от исполнения своих обязанностей. Им грозит до трех лет лишения свободы. При этом глава ведомства осудил происходящее. "Задержание солдат, производящих предупредительные выстрелы по нападающим мигрантам, недопустимо. Действия военной полиции в отношении задержанных будут выяснены. Солдаты, охраняющие госбезопасность, должны быть уверены, что их защищают законные процедуры. Я всегда буду на стороне чести польских солдат", - написал министр Владислав Косиняк-Камыш на платформе X. В минобороны отметили, что командиры не запрещают применять огнестрельное оружие солдатам, которые только за май произвели более 700 предупредительных выстрелов. Военнослужащие, отправляемые на границу, проходят дополнительную подготовку по специфике действий в приграничной зоне. На данный момент там несут службу более 6 тысяч военных.

https://ria.ru/20240605/polsha-1950592959.html

https://ria.ru/20240510/tela-1945136978.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, министерство обороны польши, польша